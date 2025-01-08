Налог на прибыль: Банки заплатят 44,52 миллиарда за неполный 2024 год

44,52 млрд грн налога на прибыль заплатят украинские банки за 11 месяцев 2024 года по данным Нацбанка . Это уже в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них рекордные 7,05 млрд грн обязательств приходятся на ноябрь 2024 года после повышения налогов с 25% до 50%, пишет Опендатабот.

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Уплата налогов банками

Более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Напомним, что в прошлом году налог для банков также был увеличен в последнем квартале.

Наибольшую сумму налогов за год банки уплатили в ноябре: 7,05 млрд грн. Большая часть из них — 4,47 млрд грн, или 63% — приходится на банки с иностранным капиталом.

В общей сложности прибыль банков к уплате налогов составила 175,6 млрд грн. Это на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

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11 банков понесли убытки на 388 млн грн. Сейчас 18% украинских банков убыточны.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», 117,63 млрд грн прибыли получили 62 украинских банков после уплаты налогов за 9 месяцев 2024 года, по данным НБУ.