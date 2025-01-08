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8 января 2025, 13:22 Читати українською

НБУ опроверг информацию о блокировке счетов за частое снятие наличных

Национальный банк опроверг недостоверную информацию о возможном блокировании банковских счетов украинцев за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк опроверг недостоверную информацию о возможном блокировании банковских счетов украинцев за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.
Фото: pixabay.com

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«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине“, не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!» — говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что банки, платежные и финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+135
Я_ __
Я_ __
8 января 2025, 13:39
#
Ну, що тут сказати, звісно ми «віримо», так само як «віримо» в те, коли «проводяться перевірки» після того як тцкашник, ой, тобто «особа схожа на працівника тцк» забиває до смерті цивільного (Суми), після того як «проводять перевірку, щодо скоєння особами схожими на поліцейських та працівників тцк в формі застосування газу направленого в салон зачиненого автомобіля всередині котрого знаходилися цивільні та підпалення цього феєрверку щастя», звісно, ми ВІРИМО марафону і заявам влади, якщо кажуть що сам головую 7 разів вдарився об підлогу, бо до цього раптом в будівлі тцк випив залпом пляшку горілки, то ми віримо, якщо поліція ламає ноги (Полтава) і каже, що просто людина «була в розшуку», то звісно ми віримо, правда пану «яйця по 17ть» чомусь ногу не зламали, да і винних у витратах в розмірі 40 мільярдів грн на прострочені 120 мм і 82 мм міни для ЗСУ досі не притягнули до відповідальності і вже забувають цю ситуацію, але так, звісно ми всі «віримо» в те що потужна влада каже людям :)
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0
Pumbovik
Pumbovik
8 января 2025, 14:42
#
В финмониторинге есть понятие «обготівкування коштів» как например сбросили на фопа деньги, он их сразу бежит снимать, т. е. это нетипичная операция для обычного клиента, ну и потом дело этого клиента уже попадает на стол сотрудников финмона, так что говорить одно как обычно, а в реальность другая
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
8 января 2025, 14:46
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Клиенто то часто сбрасывает деньги под какую то операцию , не для того чтоб деньги лежали на счету и радовали цифрой .
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0
SamBB
SamBB
8 января 2025, 15:16
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Чому це нетипова операція? Знімав та знімаю на ФОПі кеш без проблем. По ФОПу банк якраз саме менше домахується бо всі доходи отримані на рахунок ФОП попадають під декларування. А далі проблеми людини як використати ці кошти.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 января 2025, 15:29
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.. ми ВІРИМО гімномарафону …
Ура, вот и есть теперь то чему или кому можно верить!!!
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