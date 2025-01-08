НБУ опроверг информацию о блокировке счетов за частое снятие наличных

Национальный банк опроверг недостоверную информацию о возможном блокировании банковских счетов украинцев за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине“, не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!» — говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что банки, платежные и финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.