Национальный банк опроверг недостоверную информацию о возможном блокировании банковских счетов украинцев за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ опроверг информацию о блокировке счетов за частое снятие наличных
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«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности! Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине“, не указывая на конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!» — говорится в сообщении.
В НБУ объяснили, что банки, платежные и финансовые учреждения осуществляют проверку клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Ура, вот и есть теперь то чему или кому можно верить!!!