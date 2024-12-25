С начала года украинцы потратили на покупку авто более $3,6 млрд

С января по октябрь в Украину было импортировано 265 тысяч легковых автомобилей (подержанных и новых). Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.

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Что известно

Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,634 млрд, что на 9,5% больше, чем в прошлом. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей

Германия — 53557 ед. (-12%);

США — 40793 ед. (+34%);

Китай — 30491 ед. (+81%);

Япония — 26523 ед. (+0,3%);

Франция — 14660 ед. (-34%);

Корея — 13920 ед. (+39%);

Чехия — 12238 ед. (-20%);

Великобритания — 11420 ед. (-16%);

Словакия — 11081 ед. (+18%);

Мексика — 10991 ед. (+42%).

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