С января по октябрь в Украину было импортировано 265 тысяч легковых автомобилей (подержанных и новых). Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
С начала года украинцы потратили на покупку авто более $3,6 млрд
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Что известно
Общая таможенная стоимость этих авто составила $3,634 млрд, что на 9,5% больше, чем в прошлом. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
- Германия — 53557 ед. (-12%);
- США — 40793 ед. (+34%);
- Китай — 30491 ед. (+81%);
- Япония — 26523 ед. (+0,3%);
- Франция — 14660 ед. (-34%);
- Корея — 13920 ед. (+39%);
- Чехия — 12238 ед. (-20%);
- Великобритания — 11420 ед. (-16%);
- Словакия — 11081 ед. (+18%);
- Мексика — 10991 ед. (+42%).
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Источник: Минфин
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