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25 декабря 2024, 10:21 Читати українською

Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОП на 1 января

Президент Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц — предпринимателей. Новые ставки будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года. Об этом говорится в карточке законопроекта № 9319 на сайте Рады.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, исправляющий норму о повышении налогов для физических лиц — предпринимателей.

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Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Что известно о законе

Закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.

Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год.

Читайте: Закон о военном сборе для ФЛП не подписан. Налоговые штрафы не за горами

Закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей ІІІ группы и юридических лиц ІІІ группы.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).

С 1 января 2025 г. вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВЗ (военному сбору) для всех налоговых агентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 10:33
#
Опять, уважаемая редакция вопрос -это касается всех ФОПов???
+
0
Я_ __
Я_ __
25 декабря 2024, 10:37
#
СЛАВА НАЙПОТУЖНІШОМУ!
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