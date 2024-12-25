Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов для ФОП на 1 января

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Кроме ФЛП повышение налогов переносится для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Что известно о законе

Закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5%.

Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они должны были заплатить его за четвертый квартал 2024 года. Однако 4 декабря Верховная Рада приняла изменения и перенесла уплату военного сбора для ФЛП на 2025 год.

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Закон устанавливает обязанность уплаты 1% военного сбора для налогоплательщиков, состоящих на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей ІІІ группы и юридических лиц ІІІ группы.

Также предусмотрено установление военного сбора для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (то есть 800 гривен в месяц).

С 1 января 2025 г. вводится ежемесячная отчетность по ЕСВ (единому социальному взносу), НДФЛ (налогу с доходов физлиц) и ВЗ (военному сбору) для всех налоговых агентов.