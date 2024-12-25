Закон про військовий збір для ФОПів не підписаний. Податкові штрафи не за горами

Президент Володимир Зеленський за 14 днів, відведених Конституцією України, так і не підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу (проєкт № 9319), яким запровадження військового збору для ФОПів переноситься з 1 січня 2025 року. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету Ніна Южаніна.

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В чому проблема

За словами Южаніної, податкова служба за діючою з 1 грудня 2024 року нормою Податкового кодексу зобов'язана була нарахувати військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп до 20 грудня 2024 року — хоча станом на сьогоднішній ранок цього ще не зробила (по факту порушуючи закон).

«Своєю чергою ФОПи теж мали сплатити військовий збір за грудень до 20 числа (включно), і хто цього не зробив — вже порушив діючий закон (бо зміни ще не підписані)», — пояснює Южаніна.

Окрім того, ФОПи, які через запровадження військового збору та відновлення сплати ЄСВ з 1 січня 2025 року вирішили закритися до кінця року, не можуть цього зробити, бо реєстри Мін'юсту не працюють після кібератаки.