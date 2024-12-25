Президент Володимир Зеленський за 14 днів, відведених Конституцією України, так і не підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу (проєкт № 9319), яким запровадження військового збору для ФОПів переноситься з 1 січня 2025 року. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету Ніна Южаніна.
Закон про військовий збір для ФОПів не підписаний. Податкові штрафи не за горами
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В чому проблема
За словами Южаніної, податкова служба за діючою з 1 грудня 2024 року нормою Податкового кодексу зобов'язана була нарахувати військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп до 20 грудня 2024 року — хоча станом на сьогоднішній ранок цього ще не зробила (по факту порушуючи закон).
«Своєю чергою ФОПи теж мали сплатити військовий збір за грудень до 20 числа (включно), і хто цього не зробив — вже порушив діючий закон (бо зміни ще не підписані)», — пояснює Южаніна.
Окрім того, ФОПи, які через запровадження військового збору та відновлення сплати ЄСВ з 1 січня 2025 року вирішили закритися до кінця року, не можуть цього зробити, бо реєстри Мін'юсту не працюють після кібератаки.
Коментарі - 8
Как-то я уже вам задавал вопрос -эта статья что или какой смысл в ее публикации?
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/17/141790669/#com4723381
1 Ваша редакция, для наполнения «колонки новостей», использовала не авторизированный источник «телеграмм», более того ваш редактор не проверил подлиность или хотя бы соответствие действительности передаваемую информацию.
Ну, а теперь по порядку —
Основной вопрос — какое дело депутату южаниной до «сюдьбы» этого Закона. если она за него НЕ ГОЛОСОВАЛА? Даже ваш «любимый» «Железный депутат» железняк НЕ ГОЛОСОВАЛ . Можете сказать …что она, как ответственный политик, не голосует за популизм… Хорошо, открываем «карту» Закона и смотрим поименное голосование —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
Ну и по фракции БПП (ЕС) Вятрович, Джамилев, Гончаренко, Федыня, Сюмар, Павленко, Зинкевич … прогоосовали «ЗА», так, что однопартийцы популисты?
Ну вот и второй вопрос — а вашему редактору было тяжело разобраться каких именно ФОПов это касается? Понимаю, тяжело. Читаем —
blob:https://itd.rada.gov.ua/785fd84d-3465−427a-9fa0-cd7b27fccdb3
.Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»…
…
…Проект Закону розроблений з метою забезпечення належного функціонування правового режиму Дія Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Пропоновані проектом Закону зміни спрямовані, по-перше, на нормативне закріплення визначених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі — Закон про Дія Сіті) засад та гарантій правового режиму Дія Сіті в частині особливостей оподаткування стартапів, які набули резидентство Дія Сіті; по-друге, вирівнюють в правах осіб, які є гігспеціалістами резидентів Дія Сіті в частині прав та обов’язків військовослужбовців, а також права на освіту; по-третє, посилюють так звані «антикритерії» резидентства Дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період, а також усувають деякі редакційні неточності закону, яким визначено організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті…
Вопрос для редакции — так каких ФОПов?
И еще раз, сама шапка принятого Закона —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
З А К О Н У К Р, А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
Так каких ФОПов?
Ну и повторяю, заданный ранее вопрос, при таком отношении и такой работе с «наполнением» ресурса. чем уважаемая редакция «Минфин» лучше обычной «желтой
…прессы и на кого эти новости расчитаны?
Ну и какую цель преследует депутат южанина и какую цель преследует ваш сотрудники размещаяя подобные новости.
Для полноты картины, рекомендую ознакомиться с интересным документом —
Постановление Верховной Рады Украины № 1854 о признании россии государством-агрессором (27. 01 2015 года)
Депутат южанина вместе со всей фракцией и коалицией голосовала за принятие этого Постановления.
И вот 2018 -2019 год она руководила избирательным штабом порошенко, ну и отличилась «креативностью» предложила, а потом и заказала билборды и агит прессу с изображением портрета путина на фоне Президента Украины!!! О чем писали все издания. (например https://www.chesno.org/post/1002/) Я думаю и уверен у вас в штате есть юристы, они могут дать полную правовую оценку ее действиям, даже учитывая ее «неприкосновенность»…
И после этого, публиковать ее очередные «правдивые» истории???