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24 декабря 2024, 19:02 Читати українською

Кабмин продолжил действие бронирований от мобилизации из-за кибератаки на госреестры

Кабинет министров Украины продлил в месяц действие бронирований от мобилизации, действующих по состоянию на 19 декабря. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кабинет министров Украины продлил в месяц действие бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Недавние кибератаки временно повлияли на работу ряда государственных реестров. Поэтому, пока продолжается восстановление систем, правительство продолжило действие бронирований.

Речь идет о бронировании, предоставленном через Министерство экономики Украины или через Единый государственный вебпортал электронных услуг, то есть через портал «Действие».

«Продолжение бронирования произойдет автоматически. Вам не нужно дополнительно обращаться в соответствующие органы по оформлению новых документов», — отметила Свириденко.

Например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Министерство обороны Украины должно в течение пяти дней внести необходимые изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы синхронизировать данные реестра с принятыми изменениями.

«Пока с коллегами из Министерства цифровой трансформации Украины работаем над тем, чтобы как можно быстрее восстановить возможность бронирования через портал «Действие», — добавила Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. После чего была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены и будут восстановлены.

Она также сказала, что в результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено.

Стефанишин отметила, что, прежде всего, Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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