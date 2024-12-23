Украина получила около $1,1 млрд от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Подробности

«За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть просмотров, что позволило привлечь около $9,8 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Напомним

«Минфин» писал, что 19 ноября миссия МВФ согласовала выделение Украине еще $1,1 млрд транша.

11 ноября руководство Министерства финансов, Нацбанка и эксперты Международного валютного фонда приступили к обсуждению шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

До шестого пересмотра Украина должна была выполнить четыре структурных маяка:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Транши от МВФ

В государственный бюджет Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $8,7 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.