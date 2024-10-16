43% украинцев получают пенсии менее $100. Четверть — $66

10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. К сравнению, средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$. Об этом сообщает Опендатабот.

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Какие пенсии в Украине

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше $100. Более половины из них вообще получают $66 или 2760 грн в месяц.

25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6 860 грн или $165.

18,6% или 1,92 млн пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Средняя пенсия в этой группе — 4 414 грн или $100.

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Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем пенсионеры в этой группе получают 15 354 грн или $370.

Где самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии в Киеве — 7971 грн. Это на 36% больше, чем в среднем по стране. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области.

В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.