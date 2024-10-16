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16 октября 2024, 9:15 Читати українською

43% украинцев получают пенсии менее $100. Четверть — $66

10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. К сравнению, средняя пенсия по стране — 5 851 грн или 141$. Об этом сообщает Опендатабот.

10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства.
Фото: depositphotos

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Какие пенсии в Украине

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше $100. Более половины из них вообще получают $66 или 2760 грн в месяц.

25,6% или 2,64 млн пенсионеров получают от 5 000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе достигает 6 860 грн или $165.

18,6% или 1,92 млн пенсионеров получают от 4 000 до 5 000 грн. Средняя пенсия в этой группе — 4 414 грн или $100.

Читайте: Пенсия в Украине: Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен

Только у 12,7% или 1,31 млн украинцев пенсии больше 10 000 грн. В среднем пенсионеры в этой группе получают 15 354 грн или $370.

Где самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии в Киеве — 7971 грн. Это на 36% больше, чем в среднем по стране. В лидерах также Ровенская (7276 грн) и Донецкая (7158 грн) области.

В то же время, наименьшие выплаты в Тернопольской (4460 грн), Черновицкой (4664 грн) и Закарпатской (4697 грн) областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+115
Я_ __
Я_ __
16 октября 2024, 9:20
#
Зато ми хочемо покарання, штрафи і податки європейські!))

А зарплати будуь при цьому сомалійські)) хоча ні…на Сомалі напевно зарплати побільше від українських можуть виявитися))
+
0
viicore
viicore
16 октября 2024, 11:07
#
C 18 до 60 работать нелегально, получать зп в конверте с криками что будет маленькая пенсия ну она и будет маленькая, это логично. А еще логично всем от 0 до 60 лет выехать в польшу-другие страны, а как стукнет 60 и уже тяжело работать вернуться в Украину на горб тех несчастных которые работают и платят налоги сейчас, если бы не работающие пенсы то соотношение работающих людей и пенсов 1 к 1. Скольок вы как работающий человек готовы дать денег от зп чтоб покормить пенса? 3000? Ну вот столько и платят.
+
+15
potator
potator
16 октября 2024, 9:28
#
Декомунизация
+
+41
Серый Петров
Серый Петров
16 октября 2024, 9:56
#
Кто не умер до 60 лет , тот умрет до 61 года с такими пенсиями
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