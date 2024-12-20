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20 декабря 2024, 16:01 Читати українською

Масштабная кибератака на госреестры: Все данные сохранены и будут восстановлены

Вчера, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. При этом все данные сохранены и восстановлены. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Вчера, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины.
Фото: facebook.com/minjust.official

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Она отметила, что прежде всего Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Читайте также: Самая масштабная кибератака на госреестры Украины: сколько займет восстановление

«Я прошу граждан проявить определенное терпение. Мы также развернули соответствующие возможности системы безвозмездной юридической помощи. Все нуждающиеся в дополнительной информации или вопросы, на которые не найдется ответов на официальных ресурсах Министерства юстиции и смежных служб, могут обратиться на горячую линию бесплатной юридической помощи.

Там гражданам предоставят правовую помощь, разъяснения и будут способствовать решению любых вопросов, которые будут возникать до полного возобновления работы государственных реестров", — подчеркнула Стефанишина.

Читайте также: В результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено — Стефанишина

Что говорят в СБУ

И.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил о том, что с первых минут кибератаки Департамент кибербезопасности Службы безопасности Украины включился в работу.

Он отметил, что СБУ проводит комплексные мероприятия по трем направлениям:

  • отражение кибератаки;
  • восстановление работоспособности инфраструктуры и преодоления последствий;
  • документирование этой кибератаки как преступления.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе по статье 438 «нарушение законов и обычаев войны».

Главной версией, которую рассматривает СБУ, является причастность российских спецслужб к осуществленной атаке, в частности гру гш рф.

О потенциальной утечке данных и получении их врагом сотрудник спецслужбы проинформировал, что пока продолжается расследование. Кроме того, он сообщил, что СБУ на постоянной основе предоставляет рекомендации и техническую помощь по запросам соответствующих учреждений и органов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+41
Turbo Apricot
Turbo Apricot
20 декабря 2024, 16:23
#
Всі дані збереженні та захищені вірю потужним менеджерам і телемарафону
+
0
Bitcoin
Bitcoin
20 декабря 2024, 16:26
#
Bla bla bla
+
0
asdf2024
asdf2024
20 декабря 2024, 16:34
#
Бгы И.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил о том, что с первых минут кибератаки Департамент кибербезопасности Службы безопасности Украины включился в работу
+
+15
neverice
neverice
20 декабря 2024, 18:00
#
Якраз всі матимуть змогу згадати, як це було без цифрових сервісів. Походити по кабінетикам, віднести папірці, зібрати ксерокопії, почекати якихось 30 робочих днів. Зате надійно, не зламати.
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0
AllexL
AllexL
20 декабря 2024, 18:21
#
Ага, купа архивів на Донбасі в «надійному» паперовому вигляді втрачена або знищена :(
Вихід десь посередені - дублювання цифри папером с blockchain міткою
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 декабря 2024, 18:34
#
Будуть відновлені, але з деякими «неточностями»:)
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