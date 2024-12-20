Масштабная кибератака на госреестры: Все данные сохранены и будут восстановлены

Вчера, 19 декабря, хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. При этом все данные сохранены и восстановлены. Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

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Она отметила, что прежде всего Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

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«Я прошу граждан проявить определенное терпение. Мы также развернули соответствующие возможности системы безвозмездной юридической помощи. Все нуждающиеся в дополнительной информации или вопросы, на которые не найдется ответов на официальных ресурсах Министерства юстиции и смежных служб, могут обратиться на горячую линию бесплатной юридической помощи.

Там гражданам предоставят правовую помощь, разъяснения и будут способствовать решению любых вопросов, которые будут возникать до полного возобновления работы государственных реестров", — подчеркнула Стефанишина.

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Что говорят в СБУ

И.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев сообщил о том, что с первых минут кибератаки Департамент кибербезопасности Службы безопасности Украины включился в работу.

Он отметил, что СБУ проводит комплексные мероприятия по трем направлениям:

отражение кибератаки;

восстановление работоспособности инфраструктуры и преодоления последствий;

документирование этой кибератаки как преступления.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе по статье 438 «нарушение законов и обычаев войны».

Главной версией, которую рассматривает СБУ, является причастность российских спецслужб к осуществленной атаке, в частности гру гш рф.

О потенциальной утечке данных и получении их врагом сотрудник спецслужбы проинформировал, что пока продолжается расследование. Кроме того, он сообщил, что СБУ на постоянной основе предоставляет рекомендации и техническую помощь по запросам соответствующих учреждений и органов.