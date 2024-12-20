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20 декабря 2024, 15:03 Читати українською

Все гражданские акты могут совершаться в обычном порядке — Стефанишина

В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерство юстиции приостановило деятельность всех государственных реестров. При этом все акты гражданского состояния о рождении, смерти, браке и разводе могут осуществляться в обычном порядке, но с применением бумажных носителей. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

В результате кибератаки России на сетевую инфраструктуру Министерство юстиции приостановило деятельность всех государственных реестров.
Фото: facebook.com/olga.kravets

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В ближайшее время на официальной Facebook-странице Минюста будет размещена информация об отделах регистрации актов гражданского состояния, в которые можно обратиться по всей территории Украины для осуществления соответствующих действий.

«При этом все социальные выплаты, связанные с наступлением определенных актов гражданского состояния, осуществляются на основе соответствующих заявлений, также будут рассмотрены после восстановления реестров», — отметила она.

Стефанишина сообщила, что на рассмотрение правительства будет внесен проект постановления, предусматривающий приостановление исчисления всех сроков до возобновления функционирования реестров.

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Также регистрация сведений о завещаниях, изменениях в них, отмена завещаний, сводные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, дубликаты о нотариальном удостоверении доверенностей, прекращение их действия осуществляется без доступа к реестрам.

То есть, эти действия будут осуществляться нотариусом. Фактически все нотариальные действия, не требующие проверки данных в реестрах, будут осуществляться государственными и частными нотариусами.

Читайте также: В результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено — Стефанишина

Государственная регистрация юридических лиц, их символики, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, физических лиц-предпринимателей и обособленных подразделений юридического лица осуществляется исключительно программным обеспечением Государственного реестра прав (ДРРП).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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20 декабря 2024, 15:33
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