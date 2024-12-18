Минфин - Курсы валют Украины

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18 декабря 2024, 20:00 Читати українською

Гривна продолжает падение, 4,1 миллиарда евро от ЕС: главное за среду

Гривна третий день подряд обновляет исторический минимум. Официальный курс приближается к 42 грн/$

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны к доллару. Гривна уже третий день обновляет исторический минимум. НБУ установил на 19 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,9048 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.

Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.

НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов

В депозитных ставках крупных банков за последние две недели почти не произошло изменений. Ставки гривневых депозитов снизило только одно финучреждение — Идея Банк, валютных — УкрСиббанк. Сколько сейчас могут заработать частные клиенты на вкладах в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Что выгоднее: сдавать жилье в Киеве или продать и вложить средства в апартаменты за границей

Украинский рынок недвижимости немного стабилизировался с начала войны, но все еще остается «кризисным». Поэтому владельцы жилья нередко задумываются о том, чтобы продать свою украинскую недвижимость и вырученные средства приобрести квартиру за границей под сдачу в аренду.

Источник: Минфин
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