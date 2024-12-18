Гривна продолжает падение, 4,1 миллиарда евро от ЕС: главное за среду

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны к доллару. Гривна уже третий день обновляет исторический минимум. НБУ установил на 19 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,9048 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.

Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант.

НБУ увеличил заработки банков на депсертификатах: что будет с доходностью вкладов