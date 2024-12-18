Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Куда направят деньги

Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. Так, в 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигает более 16 млрд евро, что делает ЕС самым большим донором среди всех международных партнеров", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине также отметили, что до конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных Планом Украины. Это позволило своевременно и в полном объеме привлечь соответствующий транш.

Внедренные меры касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений:

борьба с коррупцией,

бизнес-среда,

рынок труда,

региональная политика,

энергетический рынок,

защита окружающей среды.

Украина Facility

Общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 млрд евро. В рамках программы предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Поддержка в 2025 году

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.

Напомним

«Минфин» писал, что 14 ноября Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года.