Минфин - Курсы валют Украины

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18 декабря 2024, 13:44 Читати українською

Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility

Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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Куда направят деньги

Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. Так, в 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигает более 16 млрд евро, что делает ЕС самым большим донором среди всех международных партнеров", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине также отметили, что до конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных Планом Украины. Это позволило своевременно и в полном объеме привлечь соответствующий транш.

Внедренные меры касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений:

  • борьба с коррупцией,
  • бизнес-среда,
  • рынок труда,
  • региональная политика,
  • энергетический рынок,
  • защита окружающей среды.

Украина Facility

Общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 млрд евро. В рамках программы предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Поддержка в 2025 году

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.

Напомним

«Минфин» писал, что 14 ноября Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
potator
potator
18 декабря 2024, 14:11
#
Боротьба з корупцією- возглавлена
бізнес-середовище-на коленях, гуманитарка даже у фози
ринок праці-умри в окопе или от туберкулеза на соц труде
регіональна політика-этой херней забиты и тумбочки и кровати
енергетичний ринок-ахметов в роли шерсти
захист довкілля-безугла, арахамия и прочая парашенка на слуху, значить не передохли
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
18 декабря 2024, 14:12
#
НЕпогано, буде що лити на Міжбанку.
+
+57
Kharakternyk
Kharakternyk
18 декабря 2024, 14:33
#
На продовження жертвоприношення!
+
+27
Я_ __
Я_ __
18 декабря 2024, 16:18
#
«Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів:
боротьба з корупцією»

ХАХАХАХАХХА, це  *** смішно, ну, може на папері в нас потужна «боротьба» з корупцією, так само як і інфляція «офіційна» така ж як в США та ЄС в найкращі часи, а ще в нас «зростання» економіки (в умовах відтоку кадрів, платників податків, діри в бюджеті в 500 лярдів, втрат територій)

В нас корупція це основа буття, від тендерів різноманітних на овочерізки, озеленення, світлофори, дубові двері і барабани, до 40 лярдів від Міноборони на прострочені 120 мм і 82 мм міни)) ну, а найкраще «боротьбу» з корупцією ілюструють чисельні новини про корупцію ухилянтів з тцк і мсек.

P. S. Коли одін казнокрад у владі каже про «успішну боротьбу» з корупцією, десь один хабарник радісно лежить на хабарних 6 лимонах доларів на ліжку))
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