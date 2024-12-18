Сегодня, 18 декабря, в Государственный бюджет Украины поступил транш от Европейского Союза в размере 4,1 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Из них 1,5 млрд евро — грант. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила 4,1 миллиарда евро от ЕС по программе Ukraine Facility
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Куда направят деньги
Средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.
Украина успешно привлекла все предусмотренные на текущий год транши в рамках Ukraine Facility. Так, в 2024 году прямая бюджетная поддержка от Евросоюза достигает более 16 млрд евро, что делает ЕС самым большим донором среди всех международных партнеров", — отметил министр финансов Сергей Марченко.
В Минфине также отметили, что до конца третьего квартала Украина выполнила девять индикаторов, определенных Планом Украины. Это позволило своевременно и в полном объеме привлечь соответствующий транш.
Внедренные меры касались улучшения и евроинтеграции ключевых направлений:
- борьба с коррупцией,
- бизнес-среда,
- рынок труда,
- региональная политика,
- энергетический рынок,
- защита окружающей среды.
Украина Facility
Общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 млрд евро. В рамках программы предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.
Поддержка в 2025 году
На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.
Напомним
«Минфин» писал, что 14 ноября Европейская комиссия дала положительную оценку индикаторам, которые Украина выполнила в рамках Плана Украины для Ukraine Facility, предусмотренных для третьего квартала 2024 года.
Комментарии - 4
бізнес-середовище-на коленях, гуманитарка даже у фози
ринок праці-умри в окопе или от туберкулеза на соц труде
регіональна політика-этой херней забиты и тумбочки и кровати
енергетичний ринок-ахметов в роли шерсти
захист довкілля-безугла, арахамия и прочая парашенка на слуху, значить не передохли
боротьба з корупцією»
ХАХАХАХАХХА, це *** смішно, ну, може на папері в нас потужна «боротьба» з корупцією, так само як і інфляція «офіційна» така ж як в США та ЄС в найкращі часи, а ще в нас «зростання» економіки (в умовах відтоку кадрів, платників податків, діри в бюджеті в 500 лярдів, втрат територій)
В нас корупція це основа буття, від тендерів різноманітних на овочерізки, озеленення, світлофори, дубові двері і барабани, до 40 лярдів від Міноборони на прострочені 120 мм і 82 мм міни)) ну, а найкраще «боротьбу» з корупцією ілюструють чисельні новини про корупцію ухилянтів з тцк і мсек.
P. S. Коли одін казнокрад у владі каже про «успішну боротьбу» з корупцією, десь один хабарник радісно лежить на хабарних 6 лимонах доларів на ліжку))