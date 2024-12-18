Гривна третий день подряд обновляет исторический минимум. Официальный курс приближается к 42 грн/$

Национальный банк продолжает снижать официальный курс гривны по отношению к доллару . Гривна уже третий день обновляет исторический минимум.

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НБУ установил на 19 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,9048 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.

Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован накануне на уровне 41,8271 грн/$.

Нацбанк на 19 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,95 грн (на 18 декабря курс был установлен на уровне 43,91 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

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