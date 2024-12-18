Более 22 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность после подписания закона о повышении налогов

22 521 ФОП прекратили свою деятельность после подписания президентом закона о повышении налогов. Об этом сообщает Опендатабот.

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В день подписания закона 2 332 ФОП решили закрыться, а в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. Для сравнения обычно на день закрывается около 700 предпринимателей.

В общей сложности 254 288 ФОПов прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Отмечается, что значительную роль во всплеске закрытия ФОП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.

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Напомним

«Минфин» писал, что 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11416-д об историческом увеличении налогов, прежде всего — военного сбора.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 28 ноября. Закон вступил в силу 1 декабря.

При этом Верховная Рада отложила введение военного сбора для ФОП до 1 января 2025 года.