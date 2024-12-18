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18 декабря 2024, 12:53 Читати українською

Более 22 тысяч ФОПов прекратили свою деятельность после подписания закона о повышении налогов

22 521 ФОП прекратили свою деятельность после подписания президентом закона о повышении налогов. Об этом сообщает Опендатабот.

22 521 ФОП прекратили свою деятельность после подписания президентом закона о повышении налогов.
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В день подписания закона 2 332 ФОП решили закрыться, а в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. Для сравнения обычно на день закрывается около 700 предпринимателей.

В общей сложности 254 288 ФОПов прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Отмечается, что значительную роль во всплеске закрытия ФОП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.

Читайте также: Гетманцев рассказал, будут ли повышать налоги в 2025 году

Напомним

«Минфин» писал, что 10 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11416-д об историческом увеличении налогов, прежде всего — военного сбора.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 28 ноября. Закон вступил в силу 1 декабря.

При этом Верховная Рада отложила введение военного сбора для ФОП до 1 января 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+48
TAN72
TAN72
18 декабря 2024, 12:59
#
Всё сравнивают с ЕС и мировой экономикой, может тогда и уровень жизни и зарплат надо сделать в стране как там.
+
+27
invaderzim8
invaderzim8
18 декабря 2024, 13:11
#
Этот уровень жизни не берется из ниоткуда. эффективность труда + налоги + контроль и требования. Посмротрите на забастовку работников боинга:

Около 59% членов профсоюза проголосовали за соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет и увеличение пенсионных взносов.

Где забастовки у нас?
+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
18 декабря 2024, 13:20
#
Считайте закрытие фопов это и есть наши забастовки, всех налоговиков мира не хватит чтоб проверить, не начали ли они тупо по черному работать.
+
0
VS SV
VS SV
18 декабря 2024, 13:29
#
Добрий день тіньова єкономіка, добрий день готівка, повертаємось в 2008 рік)))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 декабря 2024, 14:31
#
Знайшли чудовий вихід з положення:)
А головне провірений часом:)
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 декабря 2024, 14:31
#
Так эти ФОПы закрылись, а что происходит реально?
Часть из них (женщины) наверное уехали за границу?
Или эти ФОПы пошли работать официально?
Или же они перешли на «чёрный нал»?
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