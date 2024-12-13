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13 декабря 2024, 10:28 Читати українською

Финмон банков становится жестче: права клиентов, о которых не все знают

Финансовый мониторинг становится испытанием для клиентов. Почему так происходит и как этому противостоять, ЗН рассказали представители ЮК «Муренко, Куревой и Партнеры»: управляющий партнер Никита Муренко и помощник юриста Анастасия Швиткина. «Минфин» выбрал главное.

Фінансовий моніторинг стає випробуванням для клієнтів.

Банковские учреждения, руководствуясь требованиями законодательства, все чаще блокируют счета, останавливают операции и запрашивают кучу документов. Для клиентов, не понимающих, как работает эта система, это часто выглядит как произвол.

Глобально система финансового мониторинга имеет целью выявлять пороговые и подозрительные операции. Операции на значительные суммы, транзакции с оффшорными юрисдикциями или поведение клиента вызывают особое внимание. Закон предусматривает автоматический мониторинг сделок на сумму свыше 400 тыс. грн, но и более мелкие суммы могут стать причиной проверки, если банк считает их подозрительными.

И здесь начинаются проблемы: клиенту часто не хватает информации, почему именно его операция была остановлена и какие документы необходимо предоставить, чтобы доказать законность своих действий.

Каковы «красные флажки» для банков

Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определены пороговые и подозрительные финансовые операции (статьи 20, 21 закона соответственно), вызывающие сомнение в их легитимности и законности.

Для банка красным флажком становятся следующие транзакции:

  • если хотя бы одна из сторон-участниц финансовой операции имеет регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины;
  • финансовые операции политически значимых лиц (РЕР), членов их семьи или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • платежные операции по переводу средств за границу;
  • финансовые операции с наличными деньгами (внесение, перевод, получение средств);
  • денежные операции электронного резидента (е-резидента).
  • Вне зависимости от суммы их проведения подозрительными считаются финансовые операции или попытка их проведения, если субъект первичного финансового мониторинга (например банк) имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового поражения.

Фактически в таком контексте подозрением считается любое сомнение в причастности личности к неправомерным действиям. Так, нетипичные для клиента или отрасли операции, недостаточные или ненадлежащие документы, сложные транзакции с привлечением многочисленных посредников и т. п. могут рассматриваться как подозрительные.

Часто бывает, что клиент, открывая банковский счет, указывает ориентировочный объем движения денежных средств, например 50 тыс. грн в месяц. В течение года он высылает родственникам или друзьям средства, перекидывает зарплату на новый счет. А затем резко на счет идут поступления разными транзакциями от десятков человек на сумму более 200 тыс. грн к примеру.

Понятно, что для банка это нетипичная активность и банк будет проверять, откуда эти средства и за что они вам поступали.

Когда банк решает разорвать деловые отношения

Банк обязан отказаться от деловых отношений с клиентом, если:

  • нельзя провести идентификацию или проверку клиента, или установить конечных бенефициарных владельцев и есть сомнения, что клиент действует от своего имени;
  • клиент имеет слишком высокий риск или не предоставляет необходимые документы для проверки;
  • клиент предоставляет недостоверную информацию или пытается ввести в заблуждение;
  • выяснено, что банк или другое финансовое учреждение является банком-оболочкой или имеет с ним корреспондентские отношения;
  • нельзя установить лицо, от имени которого производится финансовая операция, или его конечного бенефициарного владельца.

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Есть ли выход из этой ситуации

Клиенты банков имеют возможность и должны ознакомиться с правилами финансового мониторинга, программами проведения первичного финансового мониторинга и другими документами по финансовому мониторингу. Такие документы принимаются в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 07.06.2024 г. № 282 и публикуются банками на официальных сайтах и других ресурсах.

Клиентам следует лучше понимать свои права. Законодательство гарантирует право на получение пояснений от банка по заблокированным операциям. Клиент имеет право требовать четкого ответа, почему его счет или транзакция стали объектом проверки.

Клиентам также следует быть готовыми к сотрудничеству. Предоставлять правдивую информацию об источниках доходов, заранее собирать документы в подтверждение крупных операций — это поможет избежать многих проблем.

Если же клиент считает, что решение банка, которое было принято в рамках выполнения требований финансового мониторинга, нарушает его права или необоснованно, то у него есть несколько вариантов действий.

Так, он может обратиться непосредственно в банк с требованием предоставить объяснение причин блокирования счета или отказа в проведении операции. Банк обязан ответить, и клиент может попытаться решить вопрос путем дальнейшего диалога.

Если это не приведет к положительному результату, клиент может обратиться в Национальный банк Украины. Важно подготовить подробный запрос, в котором нужно описать ситуацию, указать нарушение и потребовать вмешательства регулятора. Нацбанк может провести проверку действий банка и в случае выявления нарушений применить соответствующие санкции в финансовое учреждение.

Кроме того, если клиент считает, что ему были нанесены финансовые или иные убытки из-за расторжения деловых отношений банком, он имеет право на компенсацию. Для этого также можно обращаться в НБУ, а в случае если это не дало результата, то обратиться с иском в суд, обжалуя действия банка.

Что еще нужно учесть клиентам банков

Ключевой проблемой является отсутствие прозрачности и понятности в процессе финансового мониторинга, по крайней мере, для клиентов.

Банки разрабатывают собственные политики проверки транзакций, основываясь на общих требованиях закона, но применяют их по-разному. Так что клиент может столкнуться с ситуацией, когда одна и та же операция в разных банках будет трактоваться совсем иначе. Один банк может без проблем провести транзакцию, в то время как другой заблокирует счет по подозрению в нелегальной деятельности.

Информация об отказе клиента в обслуживании банком на основании требований финансового мониторинга не является автоматически доступной для других банков. Также каждый банк осуществляет независимую проверку клиента в соответствии со своими внутренними процедурами финансового мониторинга. Поэтому отказ одного банка не обязательно приведет к аналогичному решению другого банка, если тот не выявит нарушений в деятельности клиента.

Если клиент не может получить обслуживание в банках из-за отказа в связи с нарушениями требований финмониторинга, теоретически его доступ к финансовым услугам может быть затруднен. Однако это не означает, что человек автоматически лишен всех возможностей для осуществления финансовых операций. При определенных условиях (например, наличия законных доходов и соответствующих подтверждающих документов) можно обратиться в альтернативные финансовые учреждения, которые могут предоставить услуги.

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Указанная ситуация не означает, что клиент будет окончательно лишен доступа к финансовой системе, однако могут возникнуть определенные трудности, требующие уточнения или дополнительных шагов по их преодолению.

Важно отметить, что когда банк разрывает отношения с клиентом и возвращает остаток средств клиента на счет другого банка, с большой вероятностью второй банк также поинтересуется источником происхождения средств и финансовой историей. Поскольку банк разрывает отношения на основании статьи 15 ЗУ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», другой банк сразу перемещает такого клиента в потенциальную рисковую группу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
asdf2024
asdf2024
13 декабря 2024, 10:43
#
Помнится в СССР тоже у граждан прав особо не было…
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 декабря 2024, 11:18
#
Останнім часом, в світлі останніх подій з викраденнями і вбивствами ухилянтів з тцк, складається стійке враження, що там було більше прав, ніж в українців сучасності
+
+15
Я_ __
Я_ __
13 декабря 2024, 11:24
#
«Оскільки банк розриває відносини на підставі статті 15 ЗУ „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“»

це все добре, але, на 1−2 тисячі гривень навряд чи хтось зможе фінансувати тероризм або розповсюдження зброї масового знищення, бо для таких цілей це навіть не копійки, це пил.

а щодо доходів, одержаних злочинним шляхом — ок, але, раз це злочин, значить має регулюватися Кримінальним кодексом України, плюс, згідно ст. 62 Конституції України — Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Інакше кажучи, якщо банку щось здалося, то банк має довести це клієнту, а не «мені здалося що ви злочинець і відмиваєте кошти, а ви бігайте з паперами і доводьте мені зворотне», це черговий індикатор того, що ми живемо в країні кривих дзеркал.

p. s. Для тих, в кого вистачить клеки порівнювати ЄС, США та інші розвинені країни з Україною, дайте собі відповідь на питання, чи будете ви казати що запорожець ледве їде, але ж і в мерседеса є проблеми з набором швидкості, бо такі порівняння недоцільні, тому що Україна не знаходилася і не знаходиться в рівних умовах для порівняння з ЄС та США, відтак і порівнювати щось від умовних вас з умовним Ілоном Маском — буде нелогічно.
+
0
stas12345
stas12345
13 декабря 2024, 12:48
#
Количество рабов уменьшается. Чтобы жить так же хорошо надо собирать больше с оставшихся
+
0
Игорь УА
Игорь УА
13 декабря 2024, 13:16
#
Есть возможность узнать к какой группе риска меня с моими картами отнесли? В каких лимитах я сейчас?
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