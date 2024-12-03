Власти проведут аудит оказанной помощи в рамках зимней «єПідтрмки», и те, кто оформил ее за границей, будут возвращать ее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.
«Тысяча Зеленского»: помощь оформленную за границей придется вернуть
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Что известно
«Людей, которые будут этим злоупотреблять (оформлять помощь из-за границы), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», — сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что программа действует только для находящихся в Украине граждан.
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Он отметил, что сначала люди декларативным способом отмечают, что они находятся на территории страны, а дальше происходит проверка по реестрам, геолокации и другим программным способам.
Напомним
Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:
- Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
- Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
- Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.
На что можно потратить деньги
Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.
Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.
Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дії»
- Зайдите в приложение «Дия»
- В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
- Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
- Выберите счет для выплаты
- Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
- Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.
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Комментарии - 4
АЛЕ, витратити ви її можете лише на те, що ми вам скажемо, і ще, ви розкриєте нам банківську таємницю по вашому рахунку, і ще, якщо ви за кордоном, то доведеться вам повернути нашу допомогу, бо вам за кордоном допомога не потрібна, а готівкою зможуть у відділенні Укрпошти отримати шалені гроші (тисячу) лише пенсіонери і інваліди, от їх ми не проконтролюємо на що ж вони витрачатимуть нашу потужну допомогу, тому відриватимемось на вас.
Потужна допомога!
Я тобі допоможу, але з умовами