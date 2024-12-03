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3 декабря 2024, 8:16 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: помощь оформленную за границей придется вернуть

Власти проведут аудит оказанной помощи в рамках зимней «єПідтрмки», и те, кто оформил ее за границей, будут возвращать ее. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

Власти проведут аудит оказанной помощи в рамках зимней «єПідтрмки», и те, кто оформил ее за границей, будут возвращать ее.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Людей, которые будут этим злоупотреблять (оформлять помощь из-за границы), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами», — сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что программа действует только для находящихся в Украине граждан.

Читайте: «Тысяча Зеленского»: украинцы уже могут подаваться на выплату средств

Он отметил, что сначала люди декларативным способом отмечают, что они находятся на территории страны, а дальше происходит проверка по реестрам, геолокации и другим программным способам.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
3 декабря 2024, 8:49
#
Спочатку декларують що Недія буде перевіряти статус людини: виїхала вона чи ні. Потім лякають тим що ті хто виїхав мають щось повертати. А доводити ви це як збираєтесь? Таке рішення може прийняти лише суд.
+
0
vPrirech
vPrirech
3 декабря 2024, 9:45
#
Ну це навіть якось вже не смішно. Як можна, вибачаюсь лажати навіть в простому процесі роздачі грошей? Розділили людей на «дастойних та недостойних». Дайте вже ту тисячу да забудьте про неї, але покажіть що для вас довбнів — всі люди однакові незалежно від обставин, в яких вони опинилися. Інколи складається враження, що поведінка можновладців не відповідає займаємим посад. Два слова — «зелений цунгцванг».
+
0
Я_ __
Я_ __
3 декабря 2024, 9:51
#
МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО, НАДАМО ВАМ ЦІЛУ ТИСЯЧУ ГРИВЕНЬ, це правда всього 20 доларів вже, але ладно.

АЛЕ, витратити ви її можете лише на те, що ми вам скажемо, і ще, ви розкриєте нам банківську таємницю по вашому рахунку, і ще, якщо ви за кордоном, то доведеться вам повернути нашу допомогу, бо вам за кордоном допомога не потрібна, а готівкою зможуть у відділенні Укрпошти отримати шалені гроші (тисячу) лише пенсіонери і інваліди, от їх ми не проконтролюємо на що ж вони витрачатимуть нашу потужну допомогу, тому відриватимемось на вас.

Потужна допомога!

Я тобі допоможу, але з умовами
+
0
Mini Mi
Mini Mi
3 декабря 2024, 10:22
#
Наликом никто не получит. Даже в Укрпочте.
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