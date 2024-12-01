Альтернативы доллару не будет: Трамп пригрозил 100% пошлинами странам БРИКС

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригрозил 100%-ными пошлинами странам БРИКС, если они не оставят попытки найти альтернативу доллару в международной торговле. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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По его словам, шансов на то, что БРИКС найдет замену доллару, нет.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а мы просто стоим и наблюдаем, закончена. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами и могут проститься с продажами на замечательном рынке США.

Пусть ищут другого «простака»! Никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, попытающаяся это сделать, должна попрощаться с Америкой", — отметил Трамп.

Напомним

В объединение БРИКС входят Бразилия, россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Кроме того, еще несколько стран претендуют на членство.

Ранее «Минфин» писал, что идея российского диктатора владимира путина превратить БРИКС в антизападную коалицию, которая пошатнула бы «мировой порядок» и гегемонию доллара, не встретила энтузиазма у ключевых стран — членов блока.