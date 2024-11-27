Новые санкции США против банков рф обвалили рубль и создали дефицит валюты

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Падение рубля

Рубль потерял более 5% с 21 ноября, когда США ввели санкции против около 50 российских банков, имеющих связи с глобальной финансовой системой.

Курс рубля превысил 105 долларов — самый слабый уровень с марта 2022 года, когда были введены первые масштабные санкции из-за вторжения в Украину.

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Среди объектов новых санкций оказался и «Газпромбанк», обслуживавший международные платежи за российский газ.

С начала года рубль упал на 16% по отношению к доллару, свидетельствуют данные Центробанка рф. Кроме того, он потерял почти 15% по отношению к китайскому юаню.

Российские экспортеры и импортеры встают перед трудностями в международных платежах с конца 2023 года, когда США усилили давление на дружественные страны, угрожая вторичными санкциями для финансовых учреждений, сотрудничающих с россией.

В итоге прямые расчеты с основными торговыми партнерами россии практически не остановились. В то же время страна продолжает торговать сырьевыми товарами через посредников, обычно получая оплату в рублях.

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Новые ограничения могут еще больше усложнить внешнеторговые операции и снизить стимулы для привлечения валютной ликвидности в россию, отмечают аналитики росбанка.