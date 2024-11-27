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27 ноября 2024, 15:36 Читати українською

Новые санкции США против банков рф обвалили рубль и создали дефицит валюты

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну.
Фото: depositphotos

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Падение рубля

Рубль потерял более 5% с 21 ноября, когда США ввели санкции против около 50 российских банков, имеющих связи с глобальной финансовой системой.

Курс рубля превысил 105 долларов — самый слабый уровень с марта 2022 года, когда были введены первые масштабные санкции из-за вторжения в Украину.

Читайте: Курс российского рубля второй день подряд «пробивает дно»

Среди объектов новых санкций оказался и «Газпромбанк», обслуживавший международные платежи за российский газ.

С начала года рубль упал на 16% по отношению к доллару, свидетельствуют данные Центробанка рф. Кроме того, он потерял почти 15% по отношению к китайскому юаню.

Российские экспортеры и импортеры встают перед трудностями в международных платежах с конца 2023 года, когда США усилили давление на дружественные страны, угрожая вторичными санкциями для финансовых учреждений, сотрудничающих с россией.

В итоге прямые расчеты с основными торговыми партнерами россии практически не остановились. В то же время страна продолжает торговать сырьевыми товарами через посредников, обычно получая оплату в рублях.

Читайте: США ввели санкции против «Газпромбанка» и еще более 50 российских банков

Новые ограничения могут еще больше усложнить внешнеторговые операции и снизить стимулы для привлечения валютной ликвидности в россию, отмечают аналитики росбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
27 ноября 2024, 15:56
#
Поки не побачимо нуль в їхньому ФНБ та кілька трильйонний дефіцит бюджету, то це все ситуативні коливання курсу
+
0
asdf2024
asdf2024
27 ноября 2024, 16:01
#
А гривна то чего обваливается ? Её то за щё …
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