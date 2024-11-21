США ввели санкции против «Газпромбанка» и еще более 50 российских банков

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки «Газпромбанк» и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора рф. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

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OFAC также выпустил отдельное разъяснение, предупредившее о риске применения санкций за работу с системой передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка, которую кремль создал и использует для уклонения от санкций.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что «Газпромбанк» оставался последним из крупнейших российских банков, в отношении которого до сих пор не были применены санкции.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Белый дом рассматривает возможность включения в черные списки Газпромбанка — третьего по размеру активов банка в россии, который является «хабом» для газовых расчетов с Европой.

На треть банк прямо принадлежит Газпрому, а еще на 40% его пенсионному фонду, Газпромбанк до сих пор не подпадал под жесткие западные ограничения: в США ему запрещено только привлекать капитал на долговом рынке, хотя под блокирующими санкциями находятся его топ-менеджеры и дочерняя ИТ-компания. В Евросоюзе банк также избежал черных списков, а блокировщики против банка ввела только Великобритания.

В результате банк мог стать одним из главных операторов гигантских запасов валюты, накопленных кремлем за рубежом после того, как активы Центрального банка на Западе были заморожены.