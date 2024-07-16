Люди или бизнес: кто на самом деле платит больше всего налогов в Украине

В обществе царит стереотип, что бизнес является крупнейшим налогоплательщиком. Так ли это на самом деле, стоит ли повышать налоги, или, наоборот, некоторые можно снизить, ЗН рассказал экономический эксперт Аналитического центра Объединенная Украина Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Действительно ли бизнес платит много налогов

Субъект перечисления налогов не всегда тождественен субъекту реальной уплаты налогов. Есть такое понятие, как «налоговый агент». Если работодатель начисляет вам заработную плату, он автоматически удерживает и налог на доходы физических лиц в размере 18%, и военный сбор в размере 1,5%. Эти налоги работодатель перечисляет в бюджет за своих наемных работников, выступая при этом классическим налоговым агентом.

Реальным субъектом по уплате таких налогов и сборов является непосредственный работник, труд которого стал источником добавленной стоимости, благодаря которому у бизнесмена и появились валовая выручка, как источник оборотных средств, и база по уплате налогов.

Владелец капитала получает прибыль, и его «личный» налоговый взнос — это налог на прибыль предприятий в размере 18%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы — это все так называемые косвенные налоги. Предприятие, которое их платит в бюджет, выступает только транзитером, покупая сырье, энергию, оборудование, — в цене всех этих составляющих производственного процесса предприниматель получает и сумму налогового кредита по НДС в размере 20%. А реализуя свою продукцию, предприниматель отдельно указывает прилагаемую к цене сумму НДС (налоговые обязательства). Разница же и является налогом на добавленную стоимость, который должен быть уплачен в бюджет.

То есть предприниматель получает сумму НДС от конечных потребителей, которые купили его товар, и за минусом налогового кредита перечисляет эти деньги государству, выступая обычным транзитным звеном. Реальный плательщик и НДС, и акцизного сбора — это конечный потребитель, то есть население.

Сколько отдает в бюджет население

Если сгруппировать налоги по субъекту их реальной уплаты, то население платит налоги на труд, потребление и налоги на активы. Бизнес платит налоги на прибыль, единый налог, ренту за добычу природных ресурсов, налог на активы.

По данным ГНС, в сводный государственный бюджет поступило от сбора налогов и сборов в 2023 году 1,213 трлн грн, из них в местные бюджеты — почти 430 млрд, а в центральный — 783,6 млрд грн.

При этом население в виде налога на доходы уплатило почти полтриллиона гривен, или 44%. Но это еще не полный вклад населения в казну.

Если добавить налог на добавленную стоимость, акцизы, туристический сбор, получаем итого 826 млрд грн, или 73%.

В то же время, налоги, уплаченные бизнесом (по сути, а не по факту транзитивного перечисления как налоговым агентом), составляли лишь 303 млрд грн (налог на прибыль, рента, налог на активы, единый налог). То есть всего 23% от общей суммы.

При условии, что номинальный ВВП составил в 2023 году 6,5 трлн грн, налоговые изъятия за счет населения достигли почти 13% ВВП, а налоговые изъятия из бизнеса — менее 5%.

Совокупные налоговые изъятия в экономике превысили 17% (здесь не учтен единый социальный взнос, который по своей природе является квазиналогом). С учетом 478 млрд грн ЕСВ, налоговые изъятия из экономики достигли почти 25%.

Если оценить общие поступления средств в государственный бюджет во время войны из всех источников, в том числе и неналоговых, ситуация существенно не изменится. За первое полугодие 2024 года налоговые поступления составляли около 68% доходов бюджета.

При этом население уплатило почти 48% доходов бюджета, а бизнес — менее 17% доходов бюджета, или почти в три раза меньше.

Около трети доходов государственного бюджета составляли неналоговые поступления, что характерно для ситуации во время войны.

Но в налогах ли дело, и что нужно сделать

Однако следует отметить, что бизнес несет огромную транзакционную нагрузку, когда выполняет функции налогового агента. Например, по налогам на труд, когда через частные структуры проходит до 1,5 трлн грн фонда оплаты труда наемных работников за год.

Добавим сюда и внутреннее торговое обращение — триллионы гривен, с которых бизнес должен перечислить государству косвенные налоги: акцизы и НДС.

То есть сейчас одна из ключевых задач — это не уменьшение самих ставок налогов, а снятие с бизнеса транзакционной нагрузки, например, путем передачи населению права на уплату налогов с трудовых доходов один раз в год (мы об этом писали).

Тем более, что уменьшение налога не всегда приводит к увеличению его поступлений в государственный бюджет пропорционально размеру ВВП (такие надежды всегда есть, когда налоги уменьшают, надеясь, что детенизация приведет к росту налоговых поступлений, а не наоборот).

К примеру, ставка налога на доходы физических лиц выросла с 15% до 18%, а с учетом военного сбора, который является его суррогатной частью, — до 19,5%. При этом доля этого налога в ВВП выросла с 4,5 до 6,4%. В то же время ставка налога на доходы предприятий сократилась с 24% до 18%, а доля этого налога в ВВП тоже уменьшилась с 4,1% до 3%. То есть уменьшение ставки налога не всегда становится стимулом его платить. Но это не значит, что налоги не следует уменьшать, вопрос в приоритетах.

Если цель государства — стимулировать рынок труда, внутреннюю покупательную способность населения и внутреннее потребление, то необходимо уменьшать налоги на труд и налоги на конечное потребление социальных товаров и услуг.

Например, во время войны сократить налоги на труд на тех территориях, где существует повышенная опасность ведения бизнеса (прифронтовые и приграничные с рф области). Кроме того, снизить НДС на социальные товары (хлеб, молоко, овощи и другие) и социальные услуги, прежде всего коммунальные, а также на электроэнергию для населения.

Что касается непроизводительного потребления (автомобили, предметы роскоши и т. п. ), то налоги на потребление можно, наоборот, повышать.

Именно в этом состоит распределительная функция налогов — смещать акценты налогообложения с налогов на труд и потребления на налоги на капитал и активы.

В этом контексте вполне абсурдно выглядит идея снизить налоги на прибыль предприятий с нынешних 18% до 10%.

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На фоне налогового угнетения рынка труда и внутреннего потребления уменьшение налогов на капитал приведет лишь к консервации сырьевого характера экономики, когда только вырастет объем необлагаемой налогом сырьевой ренты, которую бизнес сможет вывести из обращения в кеш, либо в виде оттока капитала за границу (сейчас каналы по оттоку частично перекрыты, но отложенный спрос на вывод капитала огромный).

В этих условиях фискальное давление на население только вырастет, потому что нужно будет чем-то компенсировать снижение сборов по налогу на капитал.

Для того чтобы этого не произошло, необходимо применять стимулирующую роль налогов — предоставление физическим лицам права на налоговое списание на сумму инвестиций в долгосрочные нужды домохозяйств (образование, ипотеку, медицинское страхование).

Аналогичное право на уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму инвестиций в новые технологии, инновации, стартапы должен получить и бизнес.