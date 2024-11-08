Налоги в Украине можно еще повысить при дополнительных нуждах бюджета — Нацбанк

Национальный банк Украины не исключает новых налоговых инициатив, если возникнут дополнительные потребности бюджета. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

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В основе предположений макропрогноза — проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в том числе военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения по пересмотру ставок акцизных налогов.

«В случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение действующих ставок или введение новых налогов», — говорится в обзоре.

По данным НБУ, такие инициативы могут оказать разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

Так, потенциальный рост налогов на потребление (в том числе НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах.

Прямые налоги оказывают в большинстве своем нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления.

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, а 15-го его уже подписал спикер. Президент пока его не подписал.

Этот закон существенно изменяет налоговую нагрузку на граждан и бизнес в Украине.

Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объяснил, почему всю страну заставили платить налоги задним числом.