В россии резко выросли продажи китайских авто после санкций Запада

Продажи китайских автомобилей в россии достигли новых рекордов после того, как рф стала крупнейшим экспортным рынком для автопроизводителей из Китая из-за санкций, заставивших западные бренды разорвать связи с Москвой. Об этом сообщает Financial Times.

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Резкий рост продаж автомобилей в россии помог китайским автопроизводителям в то время, когда Пекин сталкивается с повышением тарифов на экспорт электромобилей в США и ЕС. Это также способствовало быстрому изменению автомобильной культуры в россии.

«Люди голосуют своими кошельками. Если вы покупаете авто, ваш выбор — это либо Лада, либо дорогой европейский автомобиль, завезенный как „серый“ импорт, либо очень хорошо оборудованный и относительно недорогой китайский автомобиль», — отметил московский автоблогер Илья Фролов.

Полномасштабное вторжение россии в Украину повлекло за собой резкое падение продаж автомобилей европейских, корейских и японских производителей, ранее доминировавших на российском рынке.

Крупнейший рынок для китайских авто

К моменту вторжения в феврале 2022 года доля этих брендов составляла 69% от общих продаж, по данным аналитического агентства Avtostat. Пока их доля снизилась до 8,5%, тогда как доля китайских производителей за этот же период выросла с 9% до 57%.

В первые девять месяцев 2024 года россия стала крупнейшим экспортным рынком для автомобилей китайского производства, объем экспорта составил 849 951 единиц, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA). Для сравнения, второй по величине рынок — Мексика — импортировала менее половины этого объема.

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«Впечатляющий рост экспорта китайских автомобилей за последние годы в значительной степени зависит от вклада российского рынка. Резкие колебания и изменения в конкурентном ландшафте российского авторынка создали для китайских автопроизводителей значительные возможности для продаж и большие прибыли», — отметил Цуй Дуншу, генеральный секретарь CPCA.

Приблизительно 90% китайских автомобилей, которые продаются в россии, оснащены двигателями внутреннего сгорания. Однако более 15 000 автомобилей, произведенных Li Auto, производителем электромобилей, специализирующихся на просторных гибридных внедорожниках, было продано в россии за первые восемь месяцев 2024 года.

Расширение присутствия китайских автопроизводителей настолько значительно, что к новым компаниям поспешили не только покупатели, но и профессионалы автомобильной отрасли.

«Почти все, кто раньше работал с западными компаниями, теперь перешли на китайские. Сначала мы почти ничего не знали об этих производителях, как с ними работать или даже как правильно произносить их названия», — отметил Вадим Горжанкин, директор PR-агентства «Красное Слово» в Москве, которое сотрудничает с автомобильной индустрией.

Экспорт в рф

По данным китайской таможни, в сентябре китайские автопроизводители экспортировали в россию автомобили на сумму $1,8 млрд — это последний месяц, за который есть полные данные. Для сравнения, в сентябре 2021 года этот показатель составил всего $96 млн.

Хотя неофициальные автодилеры до сих пор ввозят в рф западные бренды через параллельный импорт, высокие цены существенно сократили количество их традиционных клиентов.

К примеру, в Германии водители могут приобрести BMW X5 30d примерно за $95 000, сообщается на официальном сайте компании. В россии цены на ту же модель колеблются от $152 000 до $203 000, по данным интернет-платформы Auto.ru.

Аналогичный Exeed VX китайского производства стоит около $56 000. Его производитель Chery является одним из лидеров продаж в россии наряду с Great Wall Motor и Geely.

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