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10 ноября 2024, 10:13 Читати українською

Как инвестируют украинцы во время войны — исследование

Сейчас у 11% опрошенных украинцев есть инвестиции. Причем 33% имели определенный опыт инвестиций в прошлом. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся в Киеве 9 ноября, сообщает «Минфин».

Сейчас у 11% опрошенных украинцев есть инвестиции.
Фото: «Мінфін»

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Куда инвестировали украинцы

Три ключевых направления, куда инвестировали украинцы:

  • криптовалюты и NFT — 16%,
  • недвижимость в Украине — 7%,
  • ОВГЗ, корпоративные облигации — 5% (10% жителей Киева).

Основные причины инвестирования

Инвестирование в криптовалюты приобрело популярность, поскольку этот класс активов предоставляет уникальные возможности и перспективы, отличные от традиционных инвестиций:

  • потенциал высокой прибыли,
  • диверсификация портфеля,
  • технологические инновации и блокчейн,
  • защита от инфляции и девальвации,
  • доступность и глобальный рынок.

Инвестирование в недвижимость привлекает многих, поскольку оно обеспечивает стабильный доход и считается относительно безопасным способом сбережения капитала:

  • стабильный доход и пассивная прибыль,
  • физический актив и меньший риск потери,
  • независимость от рынка труда.

В Украине после начала полномасштабного вторжения набирают популярность инвестиции в ОВГЗ, поскольку они имеют такую же доходность, как и традиционные депозиты, однако помогают поддерживать экономику страны. Другие преимущества:

  • высокая ликвидность,
  • гибкость в терминах и условиях,
  • простота и доступность.

Инвестирование по направлениям среди имеющих опыт инвестиций

Имеющие инвестиции сегодня (65%) говорят, что у них инвестиции именно в Украине, и 13% украинцев держат инвестиции как в Украине, так и за рубежом. 20% респондентов заявили, что имеют инвестиции за границей.

Планы

Среди городского населения Украины высок уровень заинтересованности в инвестициях. 62% респондентов заявили, что заинтересованы в инвестициях.

Наиболее привлекательные направления для инвестиций:

  • криптовалюты и NFT — 21%,
  • жилая недвижимость в Украине — 19%,
  • покупка земли в Украине — 13%,
  • недвижимость заграницей — 11%,
  • недвижимость в Украине — 9%.

Почему хотели бы инвестировать в криптовалюты и NFT:

  • 38% ответили, что из-за высокого уровня доходности и ликвидности,
  • 22% видят положительный опыт других,
  • 18% хотят изменить инвестиции в оффлайн на что-то в онлайн, привлекательность современных технологий.

Готовность к инвестициям

22% опрошенных заявили, что готовы сейчас инвестировать. При этом 49% сказали, что пока не готовы к любым инвестициям вообще.

Опрос

Опрос проходил в онлайне среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением более 20 тысяч человек.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
10 ноября 2024, 10:32
#
Основное крипта)))Верят в страну инвесторы)))
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
10 ноября 2024, 10:47
#
Вы бы лучше написали более подробные детализированные статьи по инвестициям с подробными пошаговыми инструкциями, как правильно инвестировать в каждом конкретном случае.
Вот я, к примеру, хочу инвестировать в криптовалюту, но не делаю этого, потому что понятия не имею, как это все нужно делать. Естественно, читаю разные статьи по этой теме. Но все они написаны размыто с изобилием непонятных терминов. Не встретилось ни одной реально понятной и максимально практичной. ☹️
Тоже самое и с недвижимостью и облигациями. Все в общих чертах.
Вы можете написать хоть одну стоящую статью — кратко и по делу? Просто четко по пунктам напишите как поступать. Нужна четкая инструкция, а не философствование. 😊 И еще Вы забыли упомянуть — сколько % предпочитают инвестировать в драгметаллы.
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