Как инвестируют украинцы во время войны — исследование

Сейчас у 11% опрошенных украинцев есть инвестиции. Причем 33% имели определенный опыт инвестиций в прошлом. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся в Киеве 9 ноября, сообщает «Минфин».
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Куда инвестировали украинцы
Три ключевых направления, куда инвестировали украинцы:
- криптовалюты и NFT — 16%,
- недвижимость в Украине — 7%,
- ОВГЗ, корпоративные облигации — 5% (10% жителей Киева).
Основные причины инвестирования
Инвестирование в криптовалюты приобрело популярность, поскольку этот класс активов предоставляет уникальные возможности и перспективы, отличные от традиционных инвестиций:
- потенциал высокой прибыли,
- диверсификация портфеля,
- технологические инновации и блокчейн,
- защита от инфляции и девальвации,
- доступность и глобальный рынок.
Инвестирование в недвижимость привлекает многих, поскольку оно обеспечивает стабильный доход и считается относительно безопасным способом сбережения капитала:
- стабильный доход и пассивная прибыль,
- физический актив и меньший риск потери,
- независимость от рынка труда.
В Украине после начала полномасштабного вторжения набирают популярность инвестиции в ОВГЗ, поскольку они имеют такую же доходность, как и традиционные депозиты, однако помогают поддерживать экономику страны. Другие преимущества:
- высокая ликвидность,
- гибкость в терминах и условиях,
- простота и доступность.
Инвестирование по направлениям среди имеющих опыт инвестиций
Имеющие инвестиции сегодня (65%) говорят, что у них инвестиции именно в Украине, и 13% украинцев держат инвестиции как в Украине, так и за рубежом. 20% респондентов заявили, что имеют инвестиции за границей.
Планы
Среди городского населения Украины высок уровень заинтересованности в инвестициях. 62% респондентов заявили, что заинтересованы в инвестициях.
Наиболее привлекательные направления для инвестиций:
- криптовалюты и NFT — 21%,
- жилая недвижимость в Украине — 19%,
- покупка земли в Украине — 13%,
- недвижимость заграницей — 11%,
- недвижимость в Украине — 9%.
Почему хотели бы инвестировать в криптовалюты и NFT:
- 38% ответили, что из-за высокого уровня доходности и ликвидности,
- 22% видят положительный опыт других,
- 18% хотят изменить инвестиции в оффлайн на что-то в онлайн, привлекательность современных технологий.
Готовность к инвестициям
22% опрошенных заявили, что готовы сейчас инвестировать. При этом 49% сказали, что пока не готовы к любым инвестициям вообще.
Опрос
Опрос проходил в онлайне среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением более 20 тысяч человек.
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Комментарии - 2
Вот я, к примеру, хочу инвестировать в криптовалюту, но не делаю этого, потому что понятия не имею, как это все нужно делать. Естественно, читаю разные статьи по этой теме. Но все они написаны размыто с изобилием непонятных терминов. Не встретилось ни одной реально понятной и максимально практичной. ☹️
Тоже самое и с недвижимостью и облигациями. Все в общих чертах.
Вы можете написать хоть одну стоящую статью — кратко и по делу? Просто четко по пунктам напишите как поступать. Нужна четкая инструкция, а не философствование. 😊 И еще Вы забыли упомянуть — сколько % предпочитают инвестировать в драгметаллы.