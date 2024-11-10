Как инвестируют украинцы во время войны — исследование

Сейчас у 11% опрошенных украинцев есть инвестиции. Причем 33% имели определенный опыт инвестиций в прошлом. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся в Киеве 9 ноября, сообщает «Минфин».

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Куда инвестировали украинцы

Три ключевых направления, куда инвестировали украинцы:

криптовалюты и NFT — 16%,

недвижимость в Украине — 7%,

ОВГЗ, корпоративные облигации — 5% (10% жителей Киева).

Основные причины инвестирования

Инвестирование в криптовалюты приобрело популярность, поскольку этот класс активов предоставляет уникальные возможности и перспективы, отличные от традиционных инвестиций:

потенциал высокой прибыли,

диверсификация портфеля,

технологические инновации и блокчейн,

защита от инфляции и девальвации,

доступность и глобальный рынок.

Инвестирование в недвижимость привлекает многих, поскольку оно обеспечивает стабильный доход и считается относительно безопасным способом сбережения капитала:

стабильный доход и пассивная прибыль,

физический актив и меньший риск потери,

независимость от рынка труда.

В Украине после начала полномасштабного вторжения набирают популярность инвестиции в ОВГЗ, поскольку они имеют такую же доходность, как и традиционные депозиты, однако помогают поддерживать экономику страны. Другие преимущества:

высокая ликвидность,

гибкость в терминах и условиях,

простота и доступность.

Инвестирование по направлениям среди имеющих опыт инвестиций

Имеющие инвестиции сегодня (65%) говорят, что у них инвестиции именно в Украине, и 13% украинцев держат инвестиции как в Украине, так и за рубежом. 20% респондентов заявили, что имеют инвестиции за границей.

Планы

Среди городского населения Украины высок уровень заинтересованности в инвестициях. 62% респондентов заявили, что заинтересованы в инвестициях.

Наиболее привлекательные направления для инвестиций:

криптовалюты и NFT — 21%,

жилая недвижимость в Украине — 19%,

покупка земли в Украине — 13%,

недвижимость заграницей — 11%,

недвижимость в Украине — 9%.

Почему хотели бы инвестировать в криптовалюты и NFT:

38% ответили, что из-за высокого уровня доходности и ликвидности,

22% видят положительный опыт других,

18% хотят изменить инвестиции в оффлайн на что-то в онлайн, привлекательность современных технологий.

Готовность к инвестициям

22% опрошенных заявили, что готовы сейчас инвестировать. При этом 49% сказали, что пока не готовы к любым инвестициям вообще.

Опрос

Опрос проходил в онлайне среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах с населением более 20 тысяч человек.

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