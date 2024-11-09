Украинских беженцев в ЕС стало больше: в какие страны едут, а какие покидают

Число украинцев, получивших статус временной защиты в ЕС в сентябре выросло на 33,5 тыс человек и достигло 4,13 млн человек. Об этом сообщает Eurostat.

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Наибольший приток произошел в Германии, который составил 6,97 тыс человек, на втором месте — Польша (+4,64 тыс человек), на третьем — Испания (+3,13 тыс человек). В то же время, украинцы уезжали из Франции (-570 человек) и Италии (-5 человек). Данные по одной из стран ЕС — Венгрии — за сентябрь отсутствуют.

Почти половину из всех украинцев со статусом временной защиты составляют женщины (45,0%), треть приходится на детей (32,3%), а взрослых мужчин — более пятой части (22,7%) от общего числа.

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Лидерами по числу украинцев, которые получили статус временной защиты, продолжают оставаться Германия и Польша.

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек по состоянию на конец сентября 2024 года наблюдалось в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,3 на тысячу человек.

По состоянию на 30 сентября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% бенефициаров временной защиты в ЕС.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк ухудшил прогноз по возвращению беженцев. В свежем инфляционном отчете НБУ ссылался на данные ООН, согласно которым по состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов достигло около 6,8 млн человек.