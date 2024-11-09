Украинских беженцев в ЕС стало больше: в какие страны едут, а какие покидают

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 ноября 2024, 12:26 Читати українською

Украинских беженцев в ЕС стало больше: в какие страны едут, а какие покидают

Число украинцев, получивших статус временной защиты в ЕС в сентябре выросло на 33,5 тыс человек и достигло 4,13 млн человек. Об этом сообщает Eurostat.

Число украинцев, получивших статус временной защиты в ЕС в сентябре выросло на 33,5 тыс человек и достигло 4,13 млн человек.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Наибольший приток произошел в Германии, который составил 6,97 тыс человек, на втором месте — Польша (+4,64 тыс человек), на третьем — Испания (+3,13 тыс человек). В то же время, украинцы уезжали из Франции (-570 человек) и Италии (-5 человек). Данные по одной из стран ЕС — Венгрии — за сентябрь отсутствуют.

Почти половину из всех украинцев со статусом временной защиты составляют женщины (45,0%), треть приходится на детей (32,3%), а взрослых мужчин — более пятой части (22,7%) от общего числа.

Читайте также: НБУ ухудшил прогноз относительно кадрового дефицита и возвращения беженцев

Лидерами по числу украинцев, которые получили статус временной защиты, продолжают оставаться Германия и Польша.

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек по состоянию на конец сентября 2024 года наблюдалось в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,3 на тысячу человек.

По состоянию на 30 сентября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% бенефициаров временной защиты в ЕС.

Ранее «Минфин» писал о том, что Нацбанк ухудшил прогноз по возвращению беженцев. В свежем инфляционном отчете НБУ ссылался на данные ООН, согласно которым по состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов достигло около 6,8 млн человек.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 ноября 2024, 12:51
#
Шукають де краще… А краще вдома.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
9 ноября 2024, 13:48
#
Так, якщо ти чинуша чи сіловичьйо. Держава дає тобі бронь від мобілізації, дозволяє красти та брати хабарі, і навіть за кордон тобі можна. Просто робиш відрядження для участі в якому-небудь самміті чи для обміну досвідом з закордонними колегами. Побув там один день, зробив фоточки для соцмереж, а потім тиждень шопінгу в Мілані чи засмаги на Мальдівах.
Україна — країна великих можливостей. Для чинуш.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Rubi0 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами