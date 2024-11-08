Новое подорожание и сокращение поставок в магазины. Пекари рассказали, что будет с хлебом в Украине

В ноябре цены на хлеб в рознице должны вырасти еще на 10−15%. А, если этого не произойдет, хлебозаводы начнут уменьшать объемы отгрузок продукции в магазины. Об этом «Минфину» рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании «Киев хлеб» Юрий Дученко.

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По его словам, в октябре ценники на хлеб в магазинах уже повысились на 5−10%. Такие договоренности были достигнуты с большинством торговых сетей.

Но себестоимость продукции увеличилась более существенно, поэтому сейчас цены в супермаркетах только «догоняют» реальный рост затрат производителей.

При этом практически все составляющие себестоимости хлеба продолжают дорожать.

«С ноября до конца года мы ожидаем подорожания муки еще на 11% (сейчас хлебопеки покупают ее по 15,5−16 тысяч гриве на тонну с НДС), упаковки — на 10%, логистики — на 8%, газа — на 11%, электроэнергии — на 11%», — говорит Дученко.

Напомним: мука в Украине дорожает еще с весны. И, несмотря на то, что собран новый урожай пшеницы, ситуация только обострилась.

«Прошлогодних запасов продовольственной пшеницы уже нет, в структуре нового урожая на продоволку приходится 27%, а вот в структуре экспорта она занимает 70%. То есть, продовольственную пшеницу активно вывозят за границу. Из-за этого цены на нее растут, а производители продают такое зерно на внутренний рынок малыми партиями или же вообще придерживают в ожидании еще более высокого ценника. Поэтому едва ли не каждый день мы получаем новые цены на зерно и муку», — пояснил Дученко.

Подорожание упаковки связано с валютными колебаниями, рост стоимости логистики провоцирует дефицит водителей и необходимость повышать им зарплаты.

«Если цены на хлеб не повысить на 10−15%, производителям уже через две недели не будет за что закупать сырье, возможно сокращение производства», — говорит Дученко.

При этом, по его словам, потребление хлеба в Украине снижается, в то числе, из-за его подорожания за последний год потребление упало примерно на 5%.

«Особенно ощутимо снижается спрос сразу после повышения цен. Затем люди привыкают, и потребление немного выравнивается, но, по итогам года, падение все равно будет», — отметил Дученко.

Он также добавил, что ноябрьское подорожание хлеба станет последним в этом году — в декабре ценники корректировать не будут.