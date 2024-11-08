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8 листопада 2024, 13:03

Нове подорожчання та скорочення постачання до магазинів. Пекарі розповіли, що буде із хлібом в Україні

У листопаді ціни на хліб у роздробі мають зрости ще на 10−15%. А якщо цього не станеться, хлібозаводи почнуть зменшувати обсяги відвантажень продукції до магазинів. Про це «Мінфіну» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії «Київ хліб» Юрій Дученко.

У листопаді ціни на хліб у роздробі мають зрости ще на 10−15%.
Фото: pixabay.com

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За його словами, у жовтні цінники на хліб у магазинах уже підвищилися на 5−10%. Таких домовленостей було досягнуто з більшістю торгових мереж.

Але собівартість продукції збільшилася суттєвіше, тому зараз ціни в супермаркетах лише «наздоганяють» реальне зростання витрат виробників.

При цьому практично всі складові собівартості хліба продовжують дорожчати.

«З листопада до кінця року ми очікуємо подорожчання борошна ще на 11% (зараз хлібопеки купують його по 15,5−16 тисяч гриві на тонну з ПДВ), упаковки — на 10%, логістики — на 8%, газу — на 11%, електроенергії — на 11%», — каже Дученко.

Нагадаємо: борошно в Україні дорожчає ще з весни. І, попри те, що зібрано новий урожай пшениці, ситуація лише загострилася.

«Торішніх запасів продовольчої пшениці вже немає, у структурі нового врожаю на продоволку припадає 27%, а от у структурі експорту вона займає 70%. Тобто продовольчу пшеницю активно вивозять за кордон. Через це ціни на неї зростають, а виробники продають таке зерно на внутрішній ринок малими партіями або взагалі притримують в очікуванні ще вищого цінника. Тому чи не щодня ми отримуємо нові ціни на зерно та борошно», — пояснив Дученко.

Подорожчання упаковки пов'язане із валютними коливаннями, зростання вартості логістики провокує дефіцит водіїв та необхідність підвищувати їм зарплати.

«Якщо ціни на хліб не підвищити на 10−15%, виробникам вже за два тижні не буде за що закуповувати сировину, можливе скорочення виробництва», — каже Дученко.

При цьому, за його словами, споживання хліба в Україні знижується, зокрема через його подорожчання за останній рік споживання впало приблизно на 5%.

«Особливо відчутно знижується попит одразу після підвищення цін. Потім люди звикають, і споживання трохи вирівнюється, але за підсумками року падіння все одно буде», — зазначив Дученко.

Він також додав, що листопадове подорожчання хліба стане останнім цього року — у грудні цінники не коригуватимуть.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пише на теми: Компанії та ринки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
8 листопада 2024, 13:12
#
А в попередній новині нбу бреше, що інфляція скоро почне стрімко знижуватися.
+
+25
potator
potator
8 листопада 2024, 13:24
#
Так инфляции нет когда нет денег
+
+15
R S
R S
8 листопада 2024, 14:07
#
Верно! Особо одарённый экономист Гетьманцев говорит прямо: чтобы снизить инфляцию, надо лишить украинцев денег.
+
0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:32
#
R S

«Особо одарённый экономист Гетьманцев говорит прямо: чтобы снизить инфляцию, надо лишить украинцев денег.»

А потім треба податки ще 110% зробити, ну це він напевно з часом видасть))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 листопада 2024, 14:21
#
Начните с качества хлеба. А потом продолжайте говорить о цене. Особенно качество «Киев Хлеб».
+
0
bonv
bonv
8 листопада 2024, 15:14
#
Народна депутатка України від фракції «Голос» Галина Васильченко повідомила, що в Україні можуть знизитися зарплати 2025 року. Це пов’язано з підвищенням військового збору.
+
0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:33
#
Bonv

напевно більше мова тут про офіційні зп, а не про фактичні, бо якщо знижувати реальну зп, то працівники підуть до конкурента
+
0
bonv
bonv
8 листопада 2024, 15:14
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року?
+
0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:33
#
Bonv

думаю потенційно може виявитися всі 80%, бо такі умови, шо хай бог милує)
+
0
asdf2024
asdf2024
8 листопада 2024, 15:27
#
Так никто не обещал кормить по дороге до ЕС)))Надо терпеть.
+
0
bosyak
bosyak
8 листопада 2024, 15:29
#
Так, а хто не дає підвищіти ціну? Щось не зрозумів сенсу статті.
+
0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:34
#
Bosyak

це вони напевно попереджують завчасно, на кшталт як влада влітку казала всім, щоб купували самі собі генератори всі))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 листопада 2024, 15:37
#
А я вам скажу, как я понимаю, многие торговые точки отказались от «Киев хлеб» из-за качества, многие перешли или на «Царь Хлеб» или на «Кулиничи». Поэтому надо как-то повышать качество хлеба, а это затраты, тем более в «Киев Хлеб» входит ряд региональных предприятий, у которых ну не совсем все хорошо с качеством. Если бы не фирменные «торговые точки» по всему Киеву, то наверно и продаж бы не было.
Как-то, наверно месяц тому назад, «повелся» на красивую упаковку и купил «Паляницю», я как человек который вырос на Киевской палянице, могу сказать что классический арнаут (с моего детства) был на порядок лучше.
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