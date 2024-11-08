Нове подорожчання та скорочення постачання до магазинів. Пекарі розповіли, що буде із хлібом в Україні

У листопаді ціни на хліб у роздробі мають зрости ще на 10−15%. А якщо цього не станеться, хлібозаводи почнуть зменшувати обсяги відвантажень продукції до магазинів. Про це «Мінфіну» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії «Київ хліб» Юрій Дученко.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, у жовтні цінники на хліб у магазинах уже підвищилися на 5−10%. Таких домовленостей було досягнуто з більшістю торгових мереж.

Але собівартість продукції збільшилася суттєвіше, тому зараз ціни в супермаркетах лише «наздоганяють» реальне зростання витрат виробників.

При цьому практично всі складові собівартості хліба продовжують дорожчати.

«З листопада до кінця року ми очікуємо подорожчання борошна ще на 11% (зараз хлібопеки купують його по 15,5−16 тисяч гриві на тонну з ПДВ), упаковки — на 10%, логістики — на 8%, газу — на 11%, електроенергії — на 11%», — каже Дученко.

Нагадаємо: борошно в Україні дорожчає ще з весни. І, попри те, що зібрано новий урожай пшениці, ситуація лише загострилася.

«Торішніх запасів продовольчої пшениці вже немає, у структурі нового врожаю на продоволку припадає 27%, а от у структурі експорту вона займає 70%. Тобто продовольчу пшеницю активно вивозять за кордон. Через це ціни на неї зростають, а виробники продають таке зерно на внутрішній ринок малими партіями або взагалі притримують в очікуванні ще вищого цінника. Тому чи не щодня ми отримуємо нові ціни на зерно та борошно», — пояснив Дученко.

Подорожчання упаковки пов'язане із валютними коливаннями, зростання вартості логістики провокує дефіцит водіїв та необхідність підвищувати їм зарплати.

«Якщо ціни на хліб не підвищити на 10−15%, виробникам вже за два тижні не буде за що закуповувати сировину, можливе скорочення виробництва», — каже Дученко.

При цьому, за його словами, споживання хліба в Україні знижується, зокрема через його подорожчання за останній рік споживання впало приблизно на 5%.

«Особливо відчутно знижується попит одразу після підвищення цін. Потім люди звикають, і споживання трохи вирівнюється, але за підсумками року падіння все одно буде», — зазначив Дученко.

Він також додав, що листопадове подорожчання хліба стане останнім цього року — у грудні цінники не коригуватимуть.