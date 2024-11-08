У листопаді ціни на хліб у роздробі мають зрости ще на 10−15%. А якщо цього не станеться, хлібозаводи почнуть зменшувати обсяги відвантажень продукції до магазинів. Про це «Мінфіну» розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії «Київ хліб» Юрій Дученко.
Нове подорожчання та скорочення постачання до магазинів. Пекарі розповіли, що буде із хлібом в Україні
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За його словами, у жовтні цінники на хліб у магазинах уже підвищилися на 5−10%. Таких домовленостей було досягнуто з більшістю торгових мереж.
Але собівартість продукції збільшилася суттєвіше, тому зараз ціни в супермаркетах лише «наздоганяють» реальне зростання витрат виробників.
При цьому практично всі складові собівартості хліба продовжують дорожчати.
«З листопада до кінця року ми очікуємо подорожчання борошна ще на 11% (зараз хлібопеки купують його по 15,5−16 тисяч гриві на тонну з ПДВ), упаковки — на 10%, логістики — на 8%, газу — на 11%, електроенергії — на 11%», — каже Дученко.
Нагадаємо: борошно в Україні дорожчає ще з весни. І, попри те, що зібрано новий урожай пшениці, ситуація лише загострилася.
«Торішніх запасів продовольчої пшениці вже немає, у структурі нового врожаю на продоволку припадає 27%, а от у структурі експорту вона займає 70%. Тобто продовольчу пшеницю активно вивозять за кордон. Через це ціни на неї зростають, а виробники продають таке зерно на внутрішній ринок малими партіями або взагалі притримують в очікуванні ще вищого цінника. Тому чи не щодня ми отримуємо нові ціни на зерно та борошно», — пояснив Дученко.
Подорожчання упаковки пов'язане із валютними коливаннями, зростання вартості логістики провокує дефіцит водіїв та необхідність підвищувати їм зарплати.
«Якщо ціни на хліб не підвищити на 10−15%, виробникам вже за два тижні не буде за що закуповувати сировину, можливе скорочення виробництва», — каже Дученко.
При цьому, за його словами, споживання хліба в Україні знижується, зокрема через його подорожчання за останній рік споживання впало приблизно на 5%.
«Особливо відчутно знижується попит одразу після підвищення цін. Потім люди звикають, і споживання трохи вирівнюється, але за підсумками року падіння все одно буде», — зазначив Дученко.
Він також додав, що листопадове подорожчання хліба стане останнім цього року — у грудні цінники не коригуватимуть.
Коментарі - 13
«Особо одарённый экономист Гетьманцев говорит прямо: чтобы снизить инфляцию, надо лишить украинцев денег.»
А потім треба податки ще 110% зробити, ну це він напевно з часом видасть))
напевно більше мова тут про офіційні зп, а не про фактичні, бо якщо знижувати реальну зп, то працівники підуть до конкурента
Скільки буде за підсумками 2024 року?
думаю потенційно може виявитися всі 80%, бо такі умови, шо хай бог милує)
це вони напевно попереджують завчасно, на кшталт як влада влітку казала всім, щоб купували самі собі генератори всі))
Как-то, наверно месяц тому назад, «повелся» на красивую упаковку и купил «Паляницю», я как человек который вырос на Киевской палянице, могу сказать что классический арнаут (с моего детства) был на порядок лучше.