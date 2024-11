Поставки Tesla в Китай сократились в октябре после рекордного квартала

В октябре поставки с завода Tesla Inc. в Шанхае снизились, что стало неожиданностью для автопроизводителя после рекордного квартала, пишет Bloomberg.

Что с поставками

В прошлом месяце американский производитель электромобилей поставил 68 280 седанов Model 3 и внедорожников Model Y, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году, и на 23% меньше, чем в сентябре, следует из предварительных данных, опубликованных в понедельник Китайской ассоциацией производителей легковых автомобилей.

Как отмечают в Bloomberg, результаты Tesla в октябре в Китае — важнейшем для компании рынке — могут стать ударом для планов компании по продаже рекордного количества электромобилей в этом году.

Падение продаж — редкое явление, учитывая, что такие конкуренты, как BYD Co., Xpeng Inc. и Geely Automotive Holdings Ltd. в прошлом месяце зафиксировали рекордные продажи на крупнейшем автомобильном рынке Азии.

Это также говорит о жёсткой конкуренции, с которой Tesla сталкивается в Китае, особенно со стороны местного чемпиона BYD, чья выручка впервые превысила выручку Tesla в третьем квартале.

Однако Tesla остаётся более прибыльной: чистая прибыль в третьем квартале составила 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 11,6 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов) у BYD.

