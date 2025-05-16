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16 мая 2025, 15:54 Читати українською

Трамп объявил о сделках по ОАЭ на $200 миллиардов

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал укрепить связи Соединенных Штатов с Объединенными Арабскими Эмиратами и объявил о соглашениях с государством Персидского залива на общую сумму более $200 млрд. Страны также договорились углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал укрепить связи Соединенных Штатов с Объединенными Арабскими Эмиратами и объявил о соглашениях с государством Персидского залива на общую сумму более $200 млрд.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

После встречи Трампа с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахаяном, Белый дом заявил, что соглашения включают обязательство Etihad Airways инвестировать $14,5 млрд в 28 самолетов Boeing 787 и 777x с двигателями производства GE Aerospace.

Министерство торговли США сообщило, что две страны также договорились создать рамочную программу «Партнерство США и ОАЭ по ускорению развития искусственного интеллекта».

При этом Трамп и шейх Мохамед присутствовали на открытии нового кампуса искусственного интеллекта мощностью 5 ГВт, который станет самым большим за пределами Соединенных Штатов.

По данным источников, благодаря новым соглашениям ОАЭ получат доступ к передовым американским чипам искусственного интеллекта. Ранее страна сталкивалась с ограничениями из-за опасений США относительно возможного доступа Китая к этим технологиям.

Отметим, что Трамп посетил ОАЭ в рамках завершающего этапа своего турне по странам Персидского залива.

Напомним

«Минфин» писал, что США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн.

Ранее США и Саудовская Аравия подписали соглашения и инвестиционные обязательства на $600 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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