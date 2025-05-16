Черный рынок доллара в Аргентине сокращается после реформ Милея

В Буэнос-Айресе, где раньше процветал черный рынок валюты, нелегальные обменники испытывают значительный спад из-за экономических реформ президента Хавьера Милея. Об этом пишет Reuters.

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Причина перемен

Милей упразднил большинство валютных ограничений, введенных в 2019 году, что позволило аргентинцам официально покупать доллары без рисков и задержек. Это привело к выравниванию курсов официального и «теневого» доллара впервые за шесть лет.

Эффект реформ

Реформы входят в более широкую стратегию преодоления финансового кризиса. Экономист Ариэль Коремберг, советник Милея, отметил: «Это возвращает доверие к финансовой системе» и увеличивает налогооблагаемые объемы валюты. Компании теперь могут свободно выводить прибыль за границу, а импортеры — легче покупать валюту.

Остатки черного рынка

Экономист Федерико Филиппини считает, что черный рынок не исчезнет полностью, поскольку спрос будет сохраняться среди теневого сектора — неформальных работников и предпринимателей с незадекларированными доходами.