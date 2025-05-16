Правительство расторгло соглашение о таможенном сотрудничестве с рф

Кабинет Министров Украины прекратил действие Соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного 24 апреля 1993 года в Киеве. Об этом пишет представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Решение было принято на заседании Кабмина 16 мая 2025 года.

История сделки

Соглашение вступило в силу 9 сентября 1993 года и до сих пор считалось действующим, согласно данным на сайте Верховной Рады.