BYD продала в октябре рекордное количество гибридов и электрокаров

Китайская компания BYD начала последний квартал 2024 года с рекордных месячных продаж, который обычно пиковый для покупки автомобилей в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

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В октябре глобальные продажи легковых автомобилей BYD подскочили на 66% до рекордных 500 526 единиц.

Спрос на подключаемые к электросети гибриды BYD достиг 310 912 поставок, а остальные — полностью электрические модели. Некоторые из новых гибридов компании поставляются с обновленными силовыми агрегатами, обеспечивающими запас хода более 2000 километров.

Ошеломляющий рост продаж BYD вызывает опасение, что Китай находится на пороге глобального автомобильного доминирования.

Продажи автомобилей BYD за рубежом в октябре остановились на уровне около 31 200 единиц.

BYD — не единственный автопроизводитель, установивший ежемесячные рекорды. Компания Geely продала в октябре 226686 автомобилей, что на 28% больше, чем в 2023 году.

Меньший китайский автопроизводитель Xpeng также достиг нового максимума с 23 917 поставками. Li Auto Inc., продала 51443 единицы, что все еще на 27% больше, но не дотягивает до месячного рекорда. Продажа Nio Inc. снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним

«Минфин» писал, что компания BYD впервые в истории обошла Tesla по размеру выручки.