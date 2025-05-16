Украина планирует до 5 июня договориться с ЕС о продлении «торгового безвиза» — Шмыгаль

Украина находится в переговорах с Европейской комиссией по введению после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с Европейским Союзом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «часа вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

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«В прошлом году была подписана договоренность с Еврокомиссией, что будут внесены соответствующие изменения в статью 29 соглашения об Ассоциации, в которой уже на все время действия соглашения будут закреплены соответствующие торговые преференции для нашего государства», — сказал он.

По словам Шмыгаля, Еврокомиссия приступила к этой работе, и украинская сторона проводила неоднократные переговоры по этому вопросу.

«По состоянию на сегодняшний день правительство Украины находится в переговорах, процесс сейчас продолжается, и до 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном периоде варианта безвизовой торговли с Евросоюзом до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29−4 соглашения об Ассоциации», — добавил премьер.

Напомним

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что возвращение к стандартным условиям торговли с ЕС после отмены временных льгот («экономического безвиза») может привести к ежегодным потерям для Украины в размере 3,5 млрд евро.