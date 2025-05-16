Mastercard и MoonPay запускают глобальные платежи со стейблкойнами

Компании Mastercard и MoonPay заключили стратегическое партнерство для внедрения стейблкойнов в глобальную платежную систему, позволяя предприятиям и финтехам выпускать карты Mastercard, привязанные к балансам стейблкойнов. Об этом пишет пресс-служба компаний.

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Механизм работы

Новое решение обеспечит конвертацию стейблкойнов в фиатную валюту при оплате в более 150 млн торговых точек, где принимают Mastercard. Для этого используют API-инфраструктуру компании Iron, приобретенной MoonPay в марте 2025 года, что также превратит криптогаманцы в цифровые банковские счета.

Преимущества для бизнеса

Сотрудничество упрощает международные переводы и позволяет бизнесу выплачивать стейблкойны фрилансерам, подрядчикам и создателям контента, открывая новые возможности для необанков и платежных компаний.

Сеть MoonPay

MoonPay интегрирована с более чем 500 криптоплатформами и охватывает более 100 млн активных пользователей. Ежемесячно 20 млн криптокошельков совершают транзакции со стейблкойнами.