Трамп анонсировал новые пошлины для торговых партнеров США

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшие две-три недели будут определены ставки пошлин для торговых партнеров страны, поскольку его администрация не может вести переговоры со всеми странами из-за ограниченных ресурсов. Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщение о пошлинах

Трамп отметил, что министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник будут рассылать письма, в которых сообщат партнерам о расходах на ведение бизнеса в США. «Я считаю, что мы будем очень справедливы. Но невозможно встретиться со всеми, кто хочет с нами пообщаться», — заявил президент.

Объемы переговоров

По словам Трампа, «150 стран хотят заключить соглашение», но он не уточнил, какие именно страны получат письма и сколько их будет.

Предыдущие действия

2 апреля Трамп объявил о повышении пошлин для многих торговых партнеров, но из-за паники инвесторов приостановил их на 90 дней, дав время на переговоры. В последнее время президент отказывается от идеи двусторонних переговоров с каждым партнером в отдельности.