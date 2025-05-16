АМКУ дал «Кернелу» год на приобретение акций агрохолдинга «ИМК»

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Условия соглашения

«Предоставлено разрешение компании „Кернел Холдинг С.А.“ (г. Люксембург, Люксембург) на получение контроля (вместе с компанией „Агровалей Лимитед“) над компанией „ИМК С.А.“ (IMC SA) (г. Люксембург, Люксембург), путем заключения акционерного соглашения между компаниями. Лимитед» и «ИМК С.А.», что обеспечит компании «Кернел Холдинг С.А.» возможность оказывать решающее влияние на результаты голосований и/или принятия решений органами управления компании", — говорится в решении АМКУ. «Кернел» может реализовать соглашение в течение года, хотя переговоры с «ИМК» приостановлены.

Переговоры и позиция сторон

В марте 2025 года «Кернел» обратился в АМКУ за разрешением на контроль над «ИМК». По словам директора по маркетингу и связям с инвесторами Юлии Андрушкиной, мажоритарный акционер «ИМК» Александр Петров рассматривал продажу части акций «Кернела», но по состоянию на 15 мая переговоры остановились. Глава наблюдательного совета «ИМК» Алекс Лисситса добавил, что решение не продавать акции было коллективным, ведь «ИМК» увидела другие возможности для инвестиций.