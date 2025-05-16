Кабмин выделил почти 900 миллионов на восстановление Запорожской и Харьковской областей

Кабинет Министров принял решение направить 896 млн. грн. на проекты восстановления в Запорожской и Харьковской областях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Правительство выделило 298 млн грн для реализации четырех проектов восстановления в Запорожской области и 598 млн грн на проекты восстановления в Харьковской области.

По словам Шмыгаля, соответствующие средства будут выделены из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. В целом в этом году из Фонда уже выделено более 7 млрд грн.

«С 2022 года мы уже восстановили десятки тысяч объектов энергетики, жилья, социальной, транспортной и критической инфраструктуры», — заявил Шмыгаль.

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Он также добавил, что более 100 тысяч украинских семей получили выплаты и сертификаты по программе «єВідновлення». Кроме того, согласованы выплаты для почти 94 тысяч семей по компенсации за поврежденное жилье.