Главное за неделю: соглашение о недрах, Китай и США договорились, биткоин-резерв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Соответствующий законопроект № 0309 возвращен с подписью президента в понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте парламента.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,5% до 3,3%, оставив прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при прекращении войны.

НБУ назвал причины роста цен в апреле