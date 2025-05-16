Украина ратифицировала соглашение с США об использовании недр — Зеленский подписал закон
Главное за неделю: соглашение о недрах, Китай и США договорились, биткоин-резерв
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Соответствующий законопроект № 0309 возвращен с подписью президента в понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте парламента.
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 3,3%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 3,5% до 3,3%, оставив прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при прекращении войны.
НБУ назвал причины роста цен в апреле
В апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.
США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне
Соединенные Штаты и Китай на три месяца снизят взаимные пошлины, чтобы ослабить торговое напряжение и найти решение для споров.
ЕС планирует повысить пошлины на импорт из Украины — СМИ
Европейский Союз намерен существенно повысить пошлины на импорт из Украины уже с начала июня 2025 года.
Гетманцев опроверг слухи о запуске стратегического биткоина-резерва
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в украинский парламент не планирует запускать никаких резервов, в том числе стратегических, тем более в криптовалюте.
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