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16 мая 2025, 19:38 Читати українською

Общая стоимость 100 самых ценных брендов мира достигла $10,7 трлн.

По данным рейтинга Kantar BrandZ 2025, общая стоимость 100 самых ценных брендов мира выросла до рекордных $10,7 трлн, что на $9,3 трлн больше, чем 20 лет назад. Об этом пишут на сайте Kantar.

По данным рейтинга Kantar BrandZ 2025, общая стоимость 100 самых ценных брендов мира выросла до рекордных $10,7 трлн, что на $9,3 трлн больше, чем 20 лет назад.

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Географическое распределение

Американские бренды занимают 82% стоимости рейтинга (против 63% в 2006 году), китайские удвоили свою долю до 6%, а европейские снизили с 26% до 7%.

Лидеры и новички

Apple четвёртый год подряд возглавляет рейтинг со стоимостью $1,3 трлн. В список вернулись Spotify, Airtel (растущий телеком-бренд), Mercado Libre, Zara и канадский RBC, показавший наибольший прирост среди финансовых брендов вне США. Среди новичков — Stripe, Chipotle, а ChatGPT дебютировал на 60-м месте. Amazon увеличил стоимость на 50% до $866 млрд, Instagram и TikTok выросли на 101% и 25% соответственно.

Секторальные изменения

Розничная торговля выросла на 48% после пандемии, алкогольная индустрия потеряла 11% из-за смены потребительских привычек, а сектор роскоши упал на 2% из-за смены предпочтений в Китае.

Ключевые тенденции

71% добавленной стоимости создали бренды, которые изменили свои отрасли или положили начало новым. Аналитики отмечают, что ценнейшие бренды стабильно превышают рыночные индексы даже в кризисные периоды.

Источник: Минфин
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