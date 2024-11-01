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1 ноября 2024, 10:00 Читати українською

Минобороны анонсировало автоматическое оформление отсрочек через «Резерв+». Кто получит первыми

В ноябре, при следующем обновлении мобильного приложения «Резерв+», будет доступен сервис для оформления отсрочки мужчин призывного возраста. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

В ноябре, при следующем обновлении мобильного приложения «Резерв+», будет доступен сервис для оформления отсрочки мужчин призывного возраста.
Фото: mod.gov.ua

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«Отсрочки реализованы. Сейчас активно тестируем сервис столь мгновенных электронных отсрочек. В ноябре, в следующем обновлении „Резерв+“ этот сервис обязательно появится», — сказала она.

Кто получит первый

По словам замминистра, первыми электронные отсрочки получат люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже их получат многодетные родители.

«Сейчас мы запускаем, прежде всего, отсрочки для людей с инвалидностью. И постепенно работаем над тем, чтобы постепенно прибавлять все другие типы отсрочок», — добавила Черногоренко.

Она подчеркнула, что ведомство движется к тому, чтобы все категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку, могли оформить его онлайн.

«Эта функция становится возможной благодаря плодотворному сотрудничеству разных министерств. К примеру, в случае со студентами, это Министерство обороны и Министерство образования и науки. Мы должны сделать обмен между государственными реестрами. И эта работа занимает значительное время. Запуск отсрочек — это один из наших приоритетов. Мы понимаем, что эта функция улучшит жизнь наших граждан», — добавила заместитель министра обороны.

Черногоренко объяснила, что таким образом гражданам будет предоставлена возможность зайти в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация о статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка догружается прямо в приложение и в электронный военный учетный кабинет.

Альтернатива ТЦК

«Резерв+» развивается как полноценная альтернатива ТЦК. Это будет онлайн ТЦК. И позже все сервисы, предоставляемые ТЦК, будут доступны в мобильном приложении", — сообщили в Минобороны.

Бета-тест онлайн-отсрочек

Сейчас в «Резерве+» началось тестирование онлайн-отсрочек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В тестировании могут участвовать:

  • многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
  • люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение;
  • студенты и аспиранты, получающие последовательное образование.

Для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении «Резерв+». Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

Заполните форму по ссылке, чтобы присоединиться к тестированию.

Напомним

«Минфин» писал, что у «Резерв+» появилась функция поиска вакансий в Силах обороны.

С 18 июня 2024 года в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный.

Позже в приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
1 ноября 2024, 10:26
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Зря инвалидов не берут, так бы можно было только на пандусах к танку озолотится, а сколько еще разного придумать, в общем зря
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