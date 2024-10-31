россия требует от американской корпорации Google штраф в более чем 2 ундецильона рублей — это 2 с 36 нулями — после отказа уплатить штрафы, которые теперь накапливаются из-за блокирования пророссийских каналов на YouTube. Об этом сообщает CNN.

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Этот штраф составляет $20 дециллионов — или около 20 миллиардов триллионов триллионов, что значительно превышает размер мировой экономики.

По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт составляет $110 триллионов, что выглядит скромно по сравнению с этим штрафом.

Стоит отметить, что рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около $2 трлн.

На этой неделе российское государственное агентство ТАСС сообщило, что российский суд ранее приказал Google восстановить каналы на YouTube — некоторые из которых заблокированы с 2022 года — или компания столкнется с еженедельно удваивающимися штрафами.

На вопрос об иске во время телефонного разговора с журналистами в четверг, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что «даже не может правильно произнести эту цифру», но заявил, что эта огромная сумма имеет «символическое содержание».

«Google не должна ограничивать действия наших вещателей на своей платформе», — добавил он.

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Что говорят в Google

Журналисты CNN обратились в Google за комментарием. В ежеквартальном отчете о доходах, опубликованном на этой неделе, компания сослалась на «длительные судебные разбирательства», связанные с ее деятельностью в россии.

«На нас наложены гражданские решения, включающие штрафы с процентами, в связи со спорами по блокированию учетных записей, включая учетные записи санкционных лиц», — заявили в Google.

В компании также отметили, что не считают, что эти судебные разбирательства будут оказывать существенное негативное влияние на доходы Google.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Google ограничила свою деятельность в стране, но не прекратила ее полностью, в отличие от нескольких американских технологических компаний. Многие ее услуги, в частности Поиск и YouTube, до сих пор доступны в россии.

Через несколько месяцев после вторжения российский филиал Google подал заявление о банкротстве и приостановил большинство своих коммерческих операций после того, как правительство рф захватило контроль над его банковскими счетами.