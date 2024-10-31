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31 октября 2024, 17:52 Читати українською

россия требует от Google уплатить штраф, превышающий размер мировой экономики

россия требует от американской корпорации Google штраф в более чем 2 ундецильона рублей — это 2 с 36 нулями — после отказа уплатить штрафы, которые теперь накапливаются из-за блокирования пророссийских каналов на YouTube. Об этом сообщает CNN.

россия требует от американской корпорации Google штраф в более чем 2 ундецильона рублей — это 2 с 36 нулями — после отказа уплатить штрафы, которые теперь накапливаются из-за блокирования пророссийских каналов на YouTube.
Фото: pixabay.com

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Этот штраф составляет $20 дециллионов — или около 20 миллиардов триллионов триллионов, что значительно превышает размер мировой экономики.

По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт составляет $110 триллионов, что выглядит скромно по сравнению с этим штрафом.

Стоит отметить, что рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около $2 трлн.

На этой неделе российское государственное агентство ТАСС сообщило, что российский суд ранее приказал Google восстановить каналы на YouTube — некоторые из которых заблокированы с 2022 года — или компания столкнется с еженедельно удваивающимися штрафами.

На вопрос об иске во время телефонного разговора с журналистами в четверг, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что «даже не может правильно произнести эту цифру», но заявил, что эта огромная сумма имеет «символическое содержание».

«Google не должна ограничивать действия наших вещателей на своей платформе», — добавил он.

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Что говорят в Google

Журналисты CNN обратились в Google за комментарием. В ежеквартальном отчете о доходах, опубликованном на этой неделе, компания сослалась на «длительные судебные разбирательства», связанные с ее деятельностью в россии.

«На нас наложены гражданские решения, включающие штрафы с процентами, в связи со спорами по блокированию учетных записей, включая учетные записи санкционных лиц», — заявили в Google.

В компании также отметили, что не считают, что эти судебные разбирательства будут оказывать существенное негативное влияние на доходы Google.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Google ограничила свою деятельность в стране, но не прекратила ее полностью, в отличие от нескольких американских технологических компаний. Многие ее услуги, в частности Поиск и YouTube, до сих пор доступны в россии.

Через несколько месяцев после вторжения российский филиал Google подал заявление о банкротстве и приостановил большинство своих коммерческих операций после того, как правительство рф захватило контроль над его банковскими счетами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Mini Mi
Mini Mi
31 октября 2024, 18:55
#
Мда, походу клоунада во власти это общая славянская черта.
+
+30
Oleksii Ch
Oleksii Ch
31 октября 2024, 19:32
#
Не только у власти, но у тебя в зеркале =)
Как не увижу комент, ты ноешь про власти.
+
0
bonv
bonv
31 октября 2024, 20:01
#
Телемарафон триватиме. Так влада ставиться і до українців, і до ЄС.
Ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон
Телемарафон тривав, триває, і триватиме далі. Таку відповідь озвучила українська влада на одне з ключових зауважень Єврокомісії щодо закриття марафону. Причому зауваження стосувалось не лише необхідності відновлення свободи поширення інформації.
Європейці роблять окремий акцент, що країна не повинна витрачати кошти платників податків та міжнародних донорів на підтримку сумнівного проєкту.
Будь-яка соціологія вже декілька років підтверджує, що в країні практично не лишилось нікого, хто б дивився телемарафон і довіряв поширюваній в ньому інформації. І будь-який громадянин нашої країни знайде десятки більш актуальних проєктів, на які варто було б витратити ті 1,6 мільярда, які, за оцінками Дойче Велле, влада вже заплатила приватним мовникам за їхню участь в марафоні від початку його запуску.
Те, що ігноруючи низький рівень довіри українців та попри зауваження ЄС, влада продовжує тягнути марафон, лише зайвий раз нагадує, як вона насправді ставиться і до українців, і до ЄС.
Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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