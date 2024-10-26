Бронирование от мобилизации. 20% компаний могут потерять статус критически важных

Проверки предприятий на критичность бронирования от мобилизации уже в первые дни выявили тысячи нарушений. После 15 ноября значительная часть компаний могут потерять статус критически важных, а процедура бронирования — измениться, пишет NV.

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Аудитом занимается совместная комиссия по представителям Минобороны, Минэкономики и аппарата Кабмина. Выявлено уже по меньшей мере 40 000 военнообязанных, забронированных с нарушениями.

По словам чиновника из команды президента, по меньшей мере 20% компаний после аудита с большой вероятностью лишатся статуса критических предприятий.

«Это касается тех, кто сначала не должен попасть в этот список. Многие компании могли торговать квотой на бронь», — пояснил он.

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К примеру, статус критически важных получили придорожные кафе и рестораны, и там бронируют по 20 поваров.

Но больше всего нарушений касается уровня заработной платы.

«Когда предприятие представляет документы, то указывает большую зарплату. А только получает нужный статус, там начинают платить минималку», — рассказал собеседник издания.

Одно из основных предложений изменений к постановлению № 76, которые сейчас обсуждают в Кабмине, — в перечень критически важных не может попасть компания, которая платит своим работникам менее 19 000 грн в месяц.

Кроме этого, предприятия должны ежемесячно представлять отчеты о размере зарплаты.

Рассматривается вариант, чтобы лишить военные областные администрации права предоставлять бизнесу статус критически важного или возможный другой вариант — это решение чиновники на местах будут принимать вместе с ТЦК.

Также могут сократить количество забронированных на критически важных предприятиях, таких как в военной промышленности или энергетике, со 100% до 70−90%.

Собеседник отметил, что изменения должны согласовать Минэкономики и Минобороны, но они не могут договориться о решении. Вероятно, его будут принимать на высшем уровне.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.

8 октября Кабинет министров приостановил процедуру признания предприятий критически важными, что позволяет им бронировать работников от мобилизации, а также поручил пересмотреть ранее принятые решения о бронировании.