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25 октября 2024, 11:25 Читати українською

Гетманцев рассказал, какие налоги должны платить те, кто транзитит через свои счета значительные средства

Люди, зарабатывающие на транзите средств через свои счета, должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Люди, зарабатывающие на транзите средств через свои счета, должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%.
Фото: НБУ

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«Люди, зарабатывающие на транзите несколько процентов или символический фикс, наверняка не знают, что по закону все полученное ими облагается налогом на общих основаниях налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%», — написал он в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн грн.

Гетманцев также привел пример одного случая.

«Да, гражданин Ш в 2023 году получил на банковский счет почти 17,4 млн гривен. По результатам документальной проверки этого плательщика определена сумма денежного обязательства в размере 4,2 млн гривен», — отметил он.

Читайте также: Нацбанку расширили полномочия для борьбы с «дропами»

Глава налогового комитета Верховной Рады предостерег граждан от участия в сомнительных операциях.

Не дайте себя обмануть и сделать себя звеном в цепи финансовых преступлений. Не советую передавать карточки и личную банковскую информацию третьим лицам", — добавил он.

Напомним

Дропы — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.

Как писал «Минфин», банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций с средствами незаконного происхождения.

НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+98
Я_ __
Я_ __
25 октября 2024, 11:35
#
««Люди, що заробляють на транзиті декілька відсотків або символічний фікс, напевно не знають»

гетьманцев напевно не знає, що коли порушується Конституція, люди бачать тотальну корупцію влади, несправидливість, незаконні викрадення (ля бусифікасьйон) та вбивства в будівлях тцк (як це було в Закарпатті, Житомирі, Полтаві, Харкові, Кривому Розі, Тернополі, Хмельницькому і тд, хто не лінивий — може знайти легко подробиці цих випадків), неконституційні «закони» задніми числами , то люди якось починають забивати на всю цю парашу з гетьманцевими в купі.
+
+78
Я_ __
Я_ __
25 октября 2024, 11:36
#
Нехай гетьманцев спочатку оподатковує казнокрадів, котрі лежать на ліжку з мільйонів доларів
+
+55
Pumbovik
Pumbovik
25 октября 2024, 12:16
#
Это вопрос к банку как он пропустил такую сумму на счет физлица без изучения потока денег и финансового состояния клиента, не все он договаривает
+
0
RobinG
RobinG
25 октября 2024, 14:20
#
Т. е. данные граждане получают некий процент от проводки денег через их счет. Но облагают их на полную сумму входящих денег. А не на доход (т.е. процент). Это так?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 октября 2024, 14:30
#
Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні наростити зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів. Фонд давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки.
Про це заявила заступник директора департаменту МВФ з фінансових питань Ера Дабла-Норріс.
Дабла-Норріс зауважила, що МВФ давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки. Йдеться про розширення бази та створення максимально справедливих та рівноправних податкових систем.
+
+11
agsmith15
agsmith15
25 октября 2024, 14:40
#
Никто вам ничего уже платить не будет, на выход
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 октября 2024, 14:54
#
Та нафиг эти все банки с их капризами и глупостями. В конце концов, можно просто переслать друг другу деньги через перевод укрпочты. 😊
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 октября 2024, 15:00
#
УЙОВ ТОБІ ТАЧКУ НЕ ПЛАТИЛИ І ПЛАТИТИ НЕ БУДУТЬ Я ТАК ДУМАЮ. ТИ Ж ПІДРИЛО САМ НАПЕВНО ЇХ І ПОКРИВАЄШ.
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