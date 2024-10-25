Гетманцев рассказал, какие налоги должны платить те, кто транзитит через свои счета значительные средства

Люди, зарабатывающие на транзите средств через свои счета, должны платить налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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«Люди, зарабатывающие на транзите несколько процентов или символический фикс, наверняка не знают, что по закону все полученное ими облагается налогом на общих основаниях налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%», — написал он в Telegram.

По его словам, на сегодняшний день завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн грн.

Гетманцев также привел пример одного случая.

«Да, гражданин Ш в 2023 году получил на банковский счет почти 17,4 млн гривен. По результатам документальной проверки этого плательщика определена сумма денежного обязательства в размере 4,2 млн гривен», — отметил он.

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Глава налогового комитета Верховной Рады предостерег граждан от участия в сомнительных операциях.

Не дайте себя обмануть и сделать себя звеном в цепи финансовых преступлений. Не советую передавать карточки и личную банковскую информацию третьим лицам", — добавил он.

Напомним

Дропы — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.

Как писал «Минфин», банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций с средствами незаконного происхождения.

НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.