Чистая прибыль государственного Приватбанка по итогам работы в январе-сентябре 2024 года составила 48,35 миллиарда гривен. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приватбанк получил рекордную прибыль с начала года
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Сколько заработал госбанк
По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль банка до налогообложения составила 64,01 млрд грн.
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С начала года кредитный портфель Приватбанка увеличился на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября.
«Качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы по формированию дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков», — говорится в сообщении.
По итогам девяти месяцев 2024 операционные расходы увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним
Как писал «Минфин», чистая прибыль государственного Приватбанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.
12 февраля 2024 г. Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов.
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