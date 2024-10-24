Приватбанк получил рекордную прибыль с начала года

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Сколько заработал госбанк

По результатам девяти месяцев 2024 года прибыль банка до налогообложения составила 64,01 млрд грн.

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С начала года кредитный портфель Приватбанка увеличился на 18,4%, превысив 108,99 млрд грн по состоянию на конец сентября.

«Качество кредитного портфеля обуславливает почти нулевые расходы по формированию дополнительных резервов на покрытие кредитных рисков», — говорится в сообщении.

По итогам девяти месяцев 2024 операционные расходы увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним

Как писал «Минфин», чистая прибыль государственного Приватбанка за 2023 год составила 37,8 млрд гривен, что на 25% больше, чем в 2022 году.

12 февраля 2024 г. Приватбанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26,0 млрд грн и первый транш дивидендов.