ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

✍✅ Сфокусируясь на успешном согласовании сказанной процедуры, союзник в настоящее время adopted financial assistance package to Ukraine, including exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of €35 billion and loan cooperation mechanism that will support Ukraine pic.twitter.com/r2uk1WgzwF