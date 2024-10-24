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24 октября 2024, 8:25 Читати українською

ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Е С.

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов.
Фото: depositphotos

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Подробности

Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов РФ

Напомним

35 млрд евро кредита является частью плана, согласованного «Группой семи» на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере $50 миллиардов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов россии.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами — членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Замороженные активы центрального банка России в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Читайте: Новый кредит Украине на 35 млрд евро — должны возвращать и какие условия

14 июня 2024 года на Саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США. Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
24 октября 2024, 8:39
#
Бусифікація продовжиться, темпи прискоряться.
+
0
Rubi0
Rubi0
24 октября 2024, 9:45
#
Вово, лучше бы они предоставили 1 млн 18 летних новобранцев по стандартам НАТО, как того требуют их генералы от нас.
+
0
3212242
3212242
24 октября 2024, 9:58
#
А що, Угорщина різко передумала? Виходить місцева вата дарма строчила коменти під кожною новиною в цій темі :)
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