ЕС окончательно одобрил предоставление до 35 млрд евро Украине в рамках кредита G7

Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм выделения Украине кредита в размере до 35 млрд евро за счет налогов по сверхприбылям от замороженных российских активов. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Е С .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Одобрение механизма кредита в 35 млрд евро для Украины произошло по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

✍✅ Сфокусируясь на успешном согласовании сказанной процедуры, союзник в настоящее время adopted financial assistance package to Ukraine, including exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of €35 billion and loan cooperation mechanism that will support Ukraine pic.twitter.com/r2uk1WgzwF — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) October 23, 2024

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов РФ

Напомним

35 млрд евро кредита является частью плана, согласованного «Группой семи» на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере $50 миллиардов за счет налогообложения сверхприбылей, полученных от замороженных активов россии.

Украина не должна будет возвращать этот заем, поскольку он будет финансироваться не государствами — членами ЕС. Кроме того, эти средства будут нецелевыми, что позволит Украине распределять их по собственному усмотрению.

Замороженные активы центрального банка России в ЕС доходят до 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Читайте: Новый кредит Украине на 35 млрд евро — должны возвращать и какие условия

14 июня 2024 года на Саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США. Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.