Ощадбанк продлил действие карт до конца 2025 года

Государственный Ощадбанк пролонгировал срок действия своих платежных карт до 31 декабря 2025 года. Об этом в пятницу сообщил глава правления Сергей Наумов, передает Интерфакс-Украина.

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Исключения и действия

«В то же время он отметил, что если держатель карты получил уведомление от банка о том, что она не будет продлена на новый срок, то необходимо обратиться в отделение банка для ее перевыпуска», — уточнил Наумов. То есть большинству клиентов ничего делать не придется, но отдельным все же следует посетить отделение.

Место на рынке

По информации Нацбанка, на старте 2025 года Ощадбанк был на втором месте по объему активов среди 61 финучреждения страны — 963,39 миллиарда гривен, что составляет 12,4% рынка. По количеству карт банк занимает третью позицию после Приватбанка и monobank: всего их 17,7 миллиона, из которых активны 7,7 миллиона.