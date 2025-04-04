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4 апреля 2025, 17:10 Читати українською

Трамп представил «золотую карту» за $5 миллионов, украшенную его изображением (фото)

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал журналистам «золотую карту», которая дает иностранцам возможность получить гражданство США. Ее можно приобрести за $5 млн. При этом карту украшает портрет самого Трампа. Об этом сообщает New York Post.

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал журналистам «золотую карту», которая дает иностранцам возможность получить гражданство США.
Фото: AFP via Getty Images

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«За $5 млн это может стать вашим. Это была первая из карточек. Вы знаете, что это за карточка? Это „золотая карта“ — карта Трампа», — сказал президент США журналистам.

Трамп отметил, что он был первым покупателем, но не был уверен, кто стал вторым. Он сказал, что карточка выйдет менее чем через две недели.

В прошлом месяце министр торговли США Говард Лутник заявил, что было продано более 1 000 «золотых карт» и что более 37 миллионов человек по всему миру имеют возможность купить ее.

В основе системы «золотой карты» лежит обновление визовой программы EB-5, предоставляющей иностранцам, инвестировавшим около $1 миллиона в экономику США, возможность получить грин-карту.

Грин-карта отличается от визы тем, что обеспечивает постоянное местожительство для граждан и открывает путь к гражданству.

В отличие от некоторых типов виз, которые привязывают иностранцев к конкретному работодателю, грин-карта предоставляет мигрантам свободу выбора места работы.

Конгресс ввел программу виз EB-5 в 1990-х годах, предусмотрев разные пороги требований.

«Сейчас в очереди на визу EB-5 — 250 тысяч человек. Если выдать 200 тысяч этих „золотых грин-карт“ по $5 миллионов каждая — это $1 триллион, который можно направить на погашение госдолга», — объяснял Лутник, имея в виду национальный долг в размере $36,5 триллиона.

За последние 25 лет было выдано 135 518 виз EB-5, согласно данным торговой ассоциации участников программы Invest In the USA.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
4 апреля 2025, 17:54
#
Ще 2 місяці тому я вважав що США держава з верховенством права, купою стримуючих правових інституцій і т.п. Як виявилось зараз, це якась авторитарна монархія, де 1 неадекватний президент може собі дозволити будь що.
І ці люди роками всьому світу дорікали про якусь демократію, право і т.п.
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