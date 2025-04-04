Трамп раскритиковал Пекин за новые пошлины

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Реакция президента

«Китай совершил ошибку. Они запаниковали — единственное, чего они никак не могут себе позволить», — написал президент США. По его мнению, Пекин поспешил с таким шагом, потеряв стратегическую выдержку.

Предыстория конфликта

Эти пошлины стали ответом Китая на недавние тарифные удары от Трампа, усилившего торговое противостояние между двумя странами. Пекин обещал не оставить действия США без ответа — и сдержал слово, наложив 34%-ные пошлины на все товары из Америки.

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