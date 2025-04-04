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4 апреля 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: тарифная война, p2p-переводы, экономика Украины «ушла» в минус

Война тарифов «разрывает» мировую экономику: будет ли обвал доллара и новый скачок евро

В начале недели сработал фактор завершения месяца и первого квартала, что спровоцировало достаточно высокую активность практически всех клиентов в понедельник, 31 марта. Они закрывали оставшиеся соглашения на отчетную дату и пытались это сделать оперативно. Вот почему практически вся основная часть клиентских соглашений на межбанке в понедельник прошла в первой половине дня. А после обеда сделки заключали уже в большинстве своем сами банки по собственной валютной позиции, чтобы зафиксировать результат торговли валютой на 1-е число.

Китай ударил в ответ: вводят дополнительно 34% пошлины на американский импорт

Соединенные Штаты объявили о введении «ответных тарифов» на товары из Китая, идущие на американский рынок. Пекин назвал эти действия нарушением норм мировой торговли, обвинив Вашингтон в наступлении на законные права Китая и ввел дополнительные пошлины для американских товаров.

Доллар испытал наибольший дневной обвал за два года

3 апреля индекс доллара США резко просел на 2%, опустившись до отметки 102 — это самое глубокое дневное падение более чем за два года и самый низкий показатель за последние шесть месяцев.

JPMorgan повышает шансы на глобальную рецессию до 60%

Риск рецессии в США и мире в этом году вырос с 40 до 60% после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных торговых пошлин.

Новые тарифы Трампа: Как ударят по Украине

2 апреля президент США Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит, но по Украине они не сильно ударят.

НБУ отменил ограничение в размере 150 тысяч гривен в месяц для p2p-переводов

Нацбанк принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц.

Украина получила еще 3,5 миллиарда евро от ЕС

Украина получила еще 3,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility.

В последнем квартале 2024 года экономика Украины «ушла» в минус. Рост ВВП за год замедлился до 2,9%

В прошлом году рост реального ВВП Украины замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023-м, а к концу 2024-го экономика продемонстрировала отрицательную динамику. В течение года экономическое восстановление теряло обороты. В первой четверти 2024-го ВВП прибавил 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но уже во втором квартале темпы снизились до 4%, в третьем — до 2,2%. Четвертый квартал завершился падением на 0,1%, что явилось первым минусовым показателем за год.

Источник: Минфин
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