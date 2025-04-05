За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 922,34 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 апреля: 1 390 российских оккупантов, 13 танков и 105 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 922340 (+1390) человек,
- танков — 10541 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 21952 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 25730 (+67) ед,
- РСЗО — 1350 (+1) ед,
- средства ПВО — 1124 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31778 (+105),
- крылатые ракеты — 3130 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42954 (+113) ед,
- специальная техника — 3788 (+1).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии