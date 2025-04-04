Vodafone Украина заработал в 2024 году на 30% меньше, чем в предыдущем году

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Доходы и расходы

Общая выручка оператора поднялась на 13%, достигнув 24,4 миллиарда гривен. Однако прибыль просела из-за курсовых потерь — доллар подорожал к гривне на 11%, а также из-за частичного сокращения операционных поступлений. Показатель OIBDA остался на отметке 12,2 миллиарда гривен, несмотря на резкое удорожание электричества и большее налоговое бремя. Маржа OIBDA составила 50%, упав на 8,7 процентных пункта.

Инвестиции в будущее

На строительство сети, восстановление сигнала и обеспечение ее стабильности ушло 6,2 миллиарда гривен. Из их 989 миллионов вложили в новейшие частоты для расширения LTE-покрытия.

Абоненты

Количество пользователей за три года почти не колеблется: в 2024 году их стало на 0,7% меньше — 15,8 миллиона. Средний месячный доход от одного абонента (ARPU) подскочил на 10%, достигнув 118,4 гривны.

Эти результаты отражают, как Vodafone Украина балансирует между ростом доходов и внешними вызовами, продолжая вкладывать в инфраструктуру.